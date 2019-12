Betaal niet voor onterechte rekening Puzzelgroep.com

Update 22 juli 2019

Puzzelgroep is ook actief onder de naam Puzzelspel.com.

Geen bevestigingsmail

Consumenten melden dat Puzzelgroep hen benaderde voor een gratis kennismaking als dank voor het invullen van een enquête. Wie na afloop van de kennismaking geen abonnement a €40 per maand wil, moet volgens Puzzelgroep binnen 14 dagen na ontvangst van een bevestigingsmail opzeggen. Maar veel consumenten melden dat ze nooit een bevestigingsmail hebben gekregen. Consumenten die weigeren te betalen, krijgen aanmaningen en bijkomende incassokosten om de oren.

Geen gemengde overeenkomst

Voor de telefonische verkoop van een dienst, zoals een abonnement op een puzzelsite, is een handtekening vereist. Puzzelgroep beweert dat een handtekening niet nodig is omdat het bedrijf ook een puzzelblad zou versturen, waardoor het zou gaan om een gemengde overeenkomst. De Consumentenbond bestrijdt dat. Geen van de gedupeerde consumenten heeft namelijk ooit een puzzelblad ontvangen.

Omzeilen

De Consumentenbond vermoedt dat Puzzelgroep met het argument van het puzzelblad probeert de wet te omzeilen. Maar bij een gemengde overeenkomst gaat de bedenktermijn van 2 weken pas lopen als het product, in dit geval het blad, ontvangen is. Tijdens die 2 weken kunnen consumenten nog opzeggen en hoeven ze niets te betalen voor het abonnement op de puzzelwebsite. Zolang er geen puzzelblad is, is de overeenkomst ongeldig omdat er geen handtekening is gezet.

Niet betalen

Volgens de Consumentenbond is de ‘dienst’ van Puzzelgroep overduidelijk opgezet om consumenten ten onrechte geld uit de zak te kloppen. De beste manier om dit soort praktijken te stoppen is door geen cent te betalen. De Consumentenbond raadt gedupeerden dan ook aan niet te betalen en ook niet in te gaan op een zogenaamd ‘coulance- aanbod’ van Puzzelgroep.