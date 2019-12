Black Friday: meeste kortingen niet spectaculair

Nieuws|De kortingen die winkeliers geven tijdens Black Friday zijn nauwelijks hoger dan in de rest van het jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De meeste kortingen zijn rond de 20%. Toch vond de Consumentenbond na goed zoeken ook superdeals met kortingen van 30% of meer.

Het hele jaar door zijn er kortingsacties bij (web)winkels, maar op Black Friday zijn er meer producten in de aanbieding en maken winkels er veel agressiever reclame voor. Dit jaar ‘begon’ Black Friday bij veel winkels bovendien al op maandag met een zogenaamde ‘pre-Black Friday-sale’. De Consumentenbond bekeek tijdens de koopjesweek de aanbiedingen van honderden producten en vergeleek die met prijzen eerder in het jaar en bij andere aanbieders.

40% korting

De beste deals zijn vooral te vinden bij audio apparatuur zoals draadloze speakers, koptelefoons en soundbars. Zo vonden de onderzoekers bij onder meer Mediamarkt, BCC , Wehkamp en Expert soundbars met maar liefst 40% korting. Ook voor Playstation, elektrische tandenborstels, autonavigatie en espressomachines zijn er goede deals te vinden. De aanbiedingen van televisies en grote witgoed apparaten vallen wat tegen. Aanbiedingen voor witgoed zijn meestal vanaf eind januari interessant als er nieuwe modellen op de markt komen en televisie-koopjes zijn vooral te verwachten vlak voor het Europees Kampioenschap voetbal.

Slechte deals en Superdeals

De Consumentenbond deelt op zijn forum slechte deals (geen of nauwelijks korting), goede deals (20% korting) en superdeals (meer dan 30% korting). Opvallend is dat sommige winkels zowel superdeals als slechte deals hebben. Zo is de Garmin Drive 5 Plus autonavigatie bij Lidl in de aanbieding voor €89. Dat is 30% minder dan de gangbare prijs en dus een superdeal. Maar in dezelfde folder staat ook de TomTom Start 52 Europa met een adviesprijs van €149,99 voor €119. De gangbare prijs voor dit product is echter al tijden €119 en bij Bol.com is hij zelfs 20 euro goedkoper. Een slechte deal dus.

Nep-aanbiedingen

De onderzoekers kwamen ook nep Black Friday-aanbiedingen tegen. Zo biedt Otto een espressomachine van Delonghi aan van €488 voor €428 terwijl deze een week geleden ook al €428 kostte en drie maanden geleden €438. Ook JBL maakt zich schuldig aan prijsmisleiding door hoge kortingen te noemen die niet kloppen. In een eerder onderzoek van de Consumentenbond naar nepaanbiedingen kwamen Otto en JBL ook al naar voren als prijsmisleiders. Volgens de wet moet een doorgestreepte ‘van-prijs’ daadwerkelijk in de drie maanden voorafgaand aan de aanbieding gerekend zijn.

Verenigde Staten

Black Friday is een uit de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen. Na de feestdag Thanksgiving gaan de spullen massaal in de uitverkoop. Met kortingen tot wel 75%. Zulke hoge kortingen komen in Nederland bijna niet voor op Black Friday.

