Webwinkels misleiden nog steeds met nepaanbiedingen

De Consumentenbond peilde 3 maanden lang wekelijks de prijzen bij 100 webwinkels. Bij 39 van hen werd minstens 5 keer een nepaanbieding gevonden. Zo juicht Wehkamp dat de elektrische tandenborstel in de aanbieding is van €279,99 voor €149. In werkelijkheid kostte de tandenborstel al maanden €149 en zelfs een keer €139.

Ook de korting die JBL (jbl.nl) voorspiegelt op zijn bluetooth-speaker JBL Xtreme 2 (van €299 voor €223) is niet wat het lijkt. In de 3 maanden voor de aanbieding, was de speaker nooit duurder dan €244. Hij kostte 5 weken lang zelfs €229; een korting van 3% in plaats van 25%.

Hardnekkig

Van de webwinkels die zich schuldig maakten aan prijsmisleiding, gingen er 7 ook al bij eerdere onderzoeken de mist in. Wehkamp is één van de hardnekkigste overtreders. Het warenhuis goochelde niet alleen dit jaar met de prijzen, maar ook in 2013, 2014 en 2018. Net als in eerdere jaren, betuigt het warenhuis spijt en belooft stappen te ondernemen.

Ook Otto en BCC gingen weer de fout in en beloven opnieuw beterschap. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Die beloftes bleken tot nu toe een wassen neus. We delen daarom de uitkomsten van ons onderzoek ook met de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze kan de winkels een boete opleggen wegens oneerlijke handelspraktijken.’

'Black Friday'

In deze week voorafgaand aan 'Black Friday' en 'Cyber Monday' peilt de Consumentenbond opnieuw de prijzen van de 39 webwinkels die de fout ingingen. Consumenten die zelf nepaanbiedingen tegenkomen, kunnen die ook melden.

De Consumentenbond publiceert niet alleen de slechte deals, maar speurt ook naar superdeals.

Prijsmisleiding

Een winkel mag consumenten niet op het verkeerde been zetten door zomaar een doorgestreepte prijs op de website of in de folder zetten. Volgens de wet moet een product voorafgaand aan de aanbieding daadwerkelijk voor die ‘van-prijs’ of doorgestreepte prijs zijn verkocht. De ACM houdt daarbij een periode van 3 maanden aan.

De meeste winkels verdedigen zich door te stellen dat de doorgestreepte prijs een adviesprijs is. Ten onrechte, want als het om een adviesprijs gaat, moet dat er duidelijk bij staan.