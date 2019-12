Winkels hardleers met nep-aanbiedingen

Volgens de wet moet een doorgestreepte ‘van-prijs’ daadwerkelijk voorafgaand aan de aanbieding gerekend zijn. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt specificeert dit door aan te geven dat die ‘van-prijs’ in de 3 maanden voorafgaand aan de ‘voor-prijs’ moet zijn gecommuniceerd. De Consumentenbond peilde daarom 3 maanden lang de prijzen bij 15 supermarkten, 5 drogisterijen, 5 bouwmarkten en 40 webwinkels. Vooral webwinkels gaan de fout in. Maar liefst 26 van de 40 maakten zich schuldig aan prijsmisleiding door onterecht een prijsvoordeel te suggereren.

Fantasie-aanbiedingen

Zo adverteerde webwinkel Otto met een Sony soundbar van €329 voor €189. In werkelijkheid kostte de soundbar in de 3 maanden daarvoor €205 en zakte vervolgens via €194 naar €189. Een korting van 8% in plaats van de voorgespiegelde 42%. Ook winkels die zich in een eerder onderzoek naar speelgoedaanbiedingen (2013 en 2014) van de Consumentenbond schuldig maakten aan prijsmisleiding gingen de fout in. Webwarenhuis Fonq meldt niet direct duidelijk dat de doorgehaalde prijzen adviesprijzen zijn, en dus nooit zijn gerekend aan de klant. En op de site van Wehkamp wemelt het nog steeds van de fantasie-aanbiedingen. Zo biedt het een stofzuiger aan van €399 voor €199, terwijl die in de afgelopen maanden tussen de €299 en €222 kostte.

Beterschap

Bij de andere winkels zijn het vooral de drogisterijen die de plank misslaan. Met name bij aanbiedingen van elektronica en voedingsmiddelen. Zo adverteerde Kruidvat met een elektrische tandenborstel van €99,99 voor €59,99, terwijl de tandenborstel al minimaal een half jaar voor €59,95 werd aangeboden en zelfs even voor €49,95. Bij de onderzochte supermarkten en bouwmarkten werden geen overduidelijke nep-aanbiedingen gevonden. De meeste winkels beloven beterschap en gaan hun site aanpassen.

Lees ook: