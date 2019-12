Collectief schadevergoeding eisen eindelijk mogelijk

Nieuws|De Consumentenbond is blij dat onafhankelijke belangenorganisaties eindelijk collectief schadevergoeding kunnen eisen voor groepen gedupeerde consumenten. De Eerste Kamer stemde dinsdag 19 maart in met een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt.

De nieuwe wet afwikkeling massaschade in collectieve actie maakt het mogelijk dat een rechter in 1 procedure bepaalt of een bedrijf de regels heeft overtreden én wat een gepaste schadevergoeding is.

In de oude situatie mochten belangenorganisaties wel een zaak voeren namens een groep consumenten, maar als de rechter dan vaststelde dat een bedrijf aansprakelijk was, moesten de partijen nogmaals om de tafel om tot een schikking te komen. Lukte dit niet, dan moesten gedupeerden individueel procederen. Die drempel was vaak te hoog, waardoor consumenten jaarlijks naar schatting voor honderden miljoenen euro’s aan schade leden zonder dat die vergoed werd.

Kroon op het werk

Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond: ‘De Consumentenbond heeft 30 jaar lang gestreden voor deze wet. Aan die strijd is nu eindelijk een einde gekomen. Dat de wet er nu eindelijk is, vormt een kroon op ons werk.'

De nieuwe wet geldt voor zaken die op of na 15 november 2016 hebben plaatsgevonden.

