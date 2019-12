Consumentenbond blij met optreden tegen cookiewalls

Al in juni 2018 vroeg de Consumentenbond aan de Autoriteit Persoonsgegevens om meer duidelijkheid te scheppen over de toepassing van de nieuwe privacywet AVG en daaraan gekoppeld het gebruik van volg-cookies. Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: ‘De eisen van de nieuwe privacywet AVG waren wel erg algemeen opgesteld. We zagen dat bedrijven daar gebruik van maakten en de regels nogal ruim interpreteerden, en vooral in het eigen voordeel. We zijn blij dat de AP nu duidelijkheid schept én ook intensief gaat handhaven.’

De AP heeft een aantal bedrijven, waar het de meeste klachten over krijgt, aangeschreven dat ze hun gedrag moeten aanpassen. Bedrijven die hun cookiemuur laten staan kunnen sancties verwachten.

Slikken of stikken