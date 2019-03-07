Consumentenbond blij met optreden tegen cookiewalls

Joyce Donat WoordvoerderGepubliceerd op:7 maart 2019
Al in juni 2018 vroeg de Consumentenbond aan de Autoriteit Persoonsgegevens om meer duidelijkheid te scheppen over de toepassing van de nieuwe privacywet AVG en daaraan gekoppeld het gebruik van volg-cookies. Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: ‘De eisen van de nieuwe privacywet AVG waren wel erg algemeen opgesteld. We zagen dat bedrijven daar gebruik van maakten en de regels nogal ruim interpreteerden, en vooral in het eigen voordeel. We zijn blij dat de AP nu duidelijkheid schept én ook intensief gaat handhaven.’
De AP heeft een aantal bedrijven, waar het de meeste klachten over krijgt, aangeschreven dat ze hun gedrag moeten aanpassen. Bedrijven die hun cookiemuur laten staan kunnen sancties verwachten.
Slikken of stikken
Uit onderzoek van de Consumentenbond eind 2017 bleek dat 2 op de 3 websites de AVG overtreden. Verschillende sites plaatsten tracking cookies zonder toestemming. Op andere sites was onduidelijk hoe de bezoeker cookies kon weigeren of werd de optie om te weigeren verstopt achter een ‘meer informatie’-knop. Een aantal websites plaatsten niet direct tracking cookies, maar maakten ze onontkoombaar omdat de bezoeker niet op de site kwam als hij de cookies niet accepteerde. King: ‘Wij noemden dat slikken of stikken en dat is niet AVG-proof’.