Meer duidelijkheid over toepassing privacywet nodig

De Consumentenbond heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in een brief gevraagd meer duidelijkheid te geven over de toepassing van de nieuwe privacywet in de praktijk. Nu pakken sommige bedrijven de ruimte voor een eigen interpretatie van de wet, wat leidt tot onduidelijkheid en discussie.

Directe aanleiding voor de brief is een rapport van de Noorse consumentenbond, Forbrukerradet. Hierin laat de consumentenorganisatie zien hoe Facebook en Google gebruikers manipuleren om meer persoonlijke gegevens te delen dan nodig is. In veel gevallen stellen de techreuzen de privacyinstellingen zodanig in dat gebruikers standaard hun gegevens delen. In andere gevallen maken de bedrijven het nodeloos ingewikkeld, waardoor gebruikers die hun gegevens niet willen delen aanzienlijk meer muisklikken nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen dan gebruikers die hun gegevens wel willen delen. Daarnaast is de vormgeving en de informatievoorziening van de privacyinstellingen sturend naar niet-privacyvriendelijk, in plaats van neutraal.

Ook het onderzoek van de Consumentenbond waaruit bleek dat dat 2 op de 3 websites de nieuwe privacywet overtreden, was aanleiding om de toezichthouder om meer duidelijkheid te vragen. Sommige websites lieten in een reactie op het onderzoek weten de eis van ‘vrije toestemming’ anders te interpreteren.

Te veel ruimte

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Er is te veel ruimte voor eigen interpretatie. Mag een cookiemuur nu wel of niet? Zijn er uitzonderingen voor bedrijven die onder de e-privacywetgeving vallen? De wet stelt (uiteraard) algemene eisen, maar sommige bedrijven maken daar misbruik van, wat leidt tot scheve situaties. Bedrijven die de wet netjes naleven, krijgen bijvoorbeeld minder advertentie-inkomsten dan bedrijven die de wet aan hun laars lappen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het is aan de Autoriteit Persoonsgegevens om aan deze onduidelijkheid een einde te maken. En om erop te handhaven natuurlijk, want anders heeft een wet geen zin.’

