Gezichtsherkenning uitschakelen lastig

Nieuws|Facebook vraagt je deze week om in te stemmen met automatische gezichtsherkenning in foto’s en video’s. Het afwijzen van deze privacyschending kost wel enig doorzettingsvermogen.

Facebookgebruikers krijgen de melding dat ze akkoord moeten gaan met nieuwe gebruiksvoorwaarden. Anders kun je de dienst na 25 mei 2018 niet meer gebruiken. Na deze datum gelden strengere Europese privacyregels, die erop neerkomen dat bedrijven netjes toestemming moeten hebben gevraagd voor het gebruik van jouw gegevens.

De melding van Facebook bevat ook 2 opties om in- of uit te schakelen. Er wordt gevraagd om goedkeuring voor:

automatische gezichtsherkenning in foto's en video's,

gepersonaliseerde advertenties op basis van je internetgebruik buiten facebook.

Gezichtsherkenning

Je kunt de nieuwe functie ‘gezichtsherkenning’ afwijzen of toestaan. Facebook herkent al sinds jaren automatisch welke gebruikers op de foto's en video's staan die op Facebook worden gepubliceerd. Deze functie was bij de Europese gebruikers vooralsnog uitgeschakeld.

Nu volgt dan alsnog het aanbod aan gebruikers dit zelf in te schakelen (of uitgeschakeld te houden). Wij vinden dat de keuze niet op een neutrale wijze wordt gepresenteerd.

Om de gezichtsherkenning af te wijzen zul je namelijk op de knop ‘Gegevensinstellingen beheren’ moeten drukken. Dat is een verwarrende naam. Duidelijker was geweest: ‘Gezichtsherkenning afwijzen’.

Na de keuze Gegevensinstellingen beheren (dus afwijzen gezichtsherkenning) volgt een scherm dat je waarschuwt:

'Gezichtsherkenningtechnologie kan ons helpen voorkomen dat vreemden je foto gebruiken om zich als jou voor te doen en kan mensen met een visuele beperking via een schermlezer vertellen wie er op een foto staat of in een video voorkomt.'

De kans dat jouw foto wordt misbruikt op bijvoorbeeld een nepprofiel is klein. En blinden en slechtzienden die dankzij gezichtsherkenning beter contact houden met hun vrienden? Wij zien het nog niet snel groot worden.

Meer lasten dan lusten

Als privacybewuste consument heb je meer lasten dan lusten van gezichtsherkenning. Zo kun je opduiken in foto's die je niet zelf gemaakt of op Facebook geplaatst hebt.

Stel: Een onbekende maakt een foto en plaatst deze op Facebook. Op de achtergrond sta jij daar toevallig (herkenbaar) ook op. Door de gezichtsherkenning van Facebook wordt jouw gezicht dan gekoppeld aan die foto. Vrienden en niet-vrienden kunnen via de zoekfunctie van Facebook terecht komen bij die foto.

Bovendien weet Facebook nu op welke plekken jij uithangt en dat is weer nuttig voor adverteerders. Maar, dat vertelt Facebook niet bij deze optie voor gezichtsherkenning.

Gepersonaliseerde advertenties

Een andere optie (en die bij ons standaard aangevinkt staat) is dat je advertenties kunt zien op basis van gegevens die buiten Facebook zijn verzameld. Dat schuifje staat in ons geval ‘aan’ maar is ook weer ‘uit’ te zetten. Ook deze instelling is achter een verwarrende knop ‘Gegevensinstellingen beheren’ verstopt.

Met het uitzetten stop je overigens niet het 'verzamelen' van gegevens buiten Facebook. Dat lukt alleen met een goede adblocker op je pc of mobiel die alle trackingcookie en pixels van Facebook blokkeert op websites (50% van de websites bevat Facebook tracking elementen). Een andere manier om Facebook een beetje ‘dommer’ te maken is niet langer de Facebook-apps te gebruiken, maar Facebook.com in de mobiele browser te laden. Vergeet niet na gebruik uit te loggen.

Later aanpassen kan ook nog

Heb je de nieuwe voorwaarden te snel hebt weggeklikt? Of wil je nog even terugkijken wat je precies hebt ingesteld, dan kun je deze instellingen ook nog op een later moment bekijken en aanpassen.

Dat doe je als volgt:

Gezichtsherkenning aan of uit: Open het Facebook-instellingenmenu (op de pc: klik op het driehoekje bovenin, op een smartphone druk op de drie liggende streepjes bovenin). Kies Instellingen en kijk vervolgens bij Gezichtsherkenning.

Advertentie-instellingen aanpassen doe je op deze pagina: Advertentie-instellingen aanpassen

