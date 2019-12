Nieuwe privacywet door 2 van de 3 websites overtreden

Nieuws|De nieuwe privacywet wordt door 2 van de 3 websites (69%) overtreden. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar 150 sites. Veel websites plaatsen tracking cookies vóórdat bezoekers toestemming hebben gegeven of vragen die toestemming niet op de juiste manier.

De Consumentenbond onderzocht de sites naar aanleiding van de nieuwe privacywet: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het onderzoek richtte zich met name op webwinkels, veel bezochte sites en sites die gevoelige informatie verwerken, zoals financiële sites, gezondheidssites en datingsites. De resultaten liegen er niet om: 78 sites plaatsen direct bij het openen marketing- en/of advertentie cookies, meestal van de advertentienetwerken van Google en Facebook. Veelal tonen de sites wel een cookiemelding, maar de advertentiecookies hebben ze dan al geplaatst. Dit was ook al illegaal voor de nieuwe wetgeving, volgens de zogeheten ‘cookiewet’.

Update 14 juni 2018

Bij 2 websites (ah.nl en bol.com) blijkt het wel mogelijk om de cookie-instellingen aan te passen (zij het verstopt). Deze sites voldoen daarom volgens de door de Consumentenbond gehanteerde criteria aan de AVG.

Vier websites (kpn.nl, xs4all.nl, zara.nl en nle.nl) plaatsen één cookie (van Optimizely) voordat zij de bezoekers om toestemming vragen. Naar nu blijkt dat Ghostery, de adblocker die in het onderzoek is gebruikt, deze specifieke cookie ten onrechte als advertentiecookie classificeerde in plaats van als analytische cookie. Omdat ah.nl en xs4all.nl op de juiste manier toestemming vragen, zijn zij onterecht als overtreder aangemerkt. Voor zara.nl en nle.nl geldt dit niet.

Na aanpassing van de resultaten stijgt het percentage websites dat aan de AVG voldoet van 31% naar 33%. In deze herziene resultaten zijn de wijzigingen die websites naar aanleiding van het onderzoek hebben doorgevoerd niet meegenomen.

Slechts 31% voldoet aan AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt specifieke eisen aan het vragen van toestemming voor het plaatsen van tracking cookies. De toestemming moet ‘vrij’ zijn, maar ook ‘ondubbelzinnig’, ‘specifiek’ en ‘geïnformeerd’. Van de 150 onderzochte sites voldoet slechts 31% daar aan. Sites plaatsen niet alleen tracking cookies zonder toestemming, het ontbreekt ook vaak aan een duidelijke keuze, waarbij de bezoeker dit soort cookies kan weigeren en toch de site kan bezoeken. 26 sites (17%) plaatsen niet direct tracking cookies, maar maken ze onontkoombaar omdat bezoekers deze niet kunnen weigeren. Dat is slikken of stikken en dat is niet AVG-proof.

Tot slot verbergen veel sites de optie om cookies te weigeren achter een ‘meer informatie’-link. Hoewel dit strikt genomen ook niet conform de AVG is, zijn deze sites niet als overtreders aangemerkt.

De Consumentenbond heeft de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de resultaten geïnformeerd.

Alle uitkomsten van het onderzoek zijn te lezen in het artikel Meerderheid websites overtreedt privacywet.

