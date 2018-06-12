Meerderheid websites overtreedt privacywet

Peter Kulche Expert ElektronicaBijgewerkt op:17 juli 2018
Sinds 25 mei moeten alle organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is strenger dan de vorige privacywet waar verschillende bedrijven al moeite mee hadden. Wij constateerden een half jaar geleden dat 2 op de 3 websites de coockiewet overtreden. Ze plaatsten tracking cookies (en pixels) zonder toestemming van de bezoeker, dus voordat je op 'cookies akkoord' hebt geklikt.
Voordat je verder leest: veel bedrijven hebben na onze publicatie verbeteringen doorgevoerd. Dit is er gebeurd sinds onze publicatie:
Enkele dagen ná het ingaan van de AVG zien we dat 49% van de websites (74 van de 150) direct marketing- en/of advertentiecookies plaatst als je de site opent. Dus zonder dat je toestemming hebt gegeven. De sites tonen bezoekers meestal een cookievenster met een OK-knop maar ze hebben de cookies dan al geplaatst. Deze praktijk was al illegaal volgens de vorige cookiewet en is dat nog steeds.
Met een adblocker kun je je weren tegen het plaatsen van cookies. Die blokkeert de meeste volgcookies (en Facebook pixels).
Bij 19 van de 150 sites gaat het zelfs om 5 commerciële trackers of meer:
|Website
|Type website
|Aantal commerciële tracking cookies zonder toestemming
|Reddit.com
|Sociaal netwerk
|45
|Hoteldeal.nl
|Reizen
|40
|Amazon.de/nl
|Webwinkel
|18
|Bever.nl
|Webwinkel
|17
|Booking.com
|Reizen
|12
|Voordeeluitjes.nl
|Reizen
|11
|Nespresso.nl
|Webwinkel
|8
|Paradigit.nl
|Webwinkel
|8
|Fietsenwinkel.nl
|Webwinkel
|8
|Tidal.com
|Streaming
|8
|Decathlon.nl
|Webwinkel
|8
|Dominos.nl
|Webwinkel
|7
|OkCupid.com
|Dating
|7
|Eneco.nl
|Energie
|6
|Delta.nl
|Energie
|6
|Twitch.tv
|Entertainment
|6
|groupon.nl
|Webwinkel
|6
|Nn.nl (Nationale Nederlanden)
|Geld / Verzekeringen
|5
|123inkt.nl
|Webwinkel
|5
Benieuwd hoe de andere websites scoren? Lees de complete lijst van 150 onderzochte websites (pdf).
De meestgeplaatste trackers zijn van de advertentienetwerken van Google en Facebook. Die techreuzen weten hierdoor precies welke webpagina’s jij bezoekt. Datingsite OkCupid.com meldt direct en zonder toestemming aan onder meer Facebook dat je aan daten doet. Dat is voor Facebook commercieel interessante (maar wel gevoelige) informatie.
Onze selectie van 150 sites bestond uit populaire websites en sites die gevoelige informatie verwerken. Bijvoorbeeld over je gezondheid of over dating. Het zijn vooral webwinkels die relatief vaak grote ladingen cookies zonder toestemming plaatsen.
De AVG breidt de privacybescherming van consumenten verder uit. Volgens de nieuwe privacywet (AVG) mag een website alleen tracking cookies op jouw apparaat plaatsen als jij daar toestemming voor geeft. En aan die toestemming zijn duidelijke eisen verbonden. Zo moet jij die toestemming vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek kunnen geven. Dit betekent een aantal dingen:
Leggen we de 150 onderzochte websites langs de AVG-meetlat, dan voldoet slechts 31% aan de belangrijkste regels. Tracking cookies worden niet (ongevraagd) geplaatst én er is een goed gecommuniceerde cookiekeuze. Je kunt als bezoeker de commerciële trackers weigeren (en toch de site opgaan).
Een aantal sites heeft wel een optie om de commerciële cookies te weigeren, maar daar is de optie meestal verstopt achter een ‘meer informatie’ link: BVA-Auctions.com, Cameranu.nl, Coolblue.nl, Dominos.nl, Expedia.nl, Icscards.nl, Knab.nl, Lexa.nl. NLziet.nl, Nespresso.nl, XS4ALL.nl.
26 sites (17%) plaatsen vooraf geen trackingcookies, maar maken trackingcookies onontkoombaar omdat je álle cookies moet accepteren. Het is slikken of stikken en ook dat is niet AVG-proof. Het gaat onder andere om Ah.nl, bol.com, Buienradar.nl, Conrad.nl, Funda.nl, Hema.nl, Ikea.nl, Marktplaats.nl, Rtlnieuws.nl, Telegraaf.nl, Ticketmaster.nl, Videoland.nl, Volkskrant.nl, weeronline.nl. Zij plaatsen na je akkoord voor alle cookies (één keuze) alle trackers.
Sommige websites bieden wel een heldere cookiekeuze, zonder dat je geleid wordt naar een Akkoord-knop en zonder dat standaard al ‘alle cookies accepteren’ is aangevinkt. Bijvoorbeeld Kanker.nl dat standaard alleen functionele cookies plaatst (en alleen als je wilt ook statistische). Of Alzheimer-nederland.nl met een cookiekeuzemenu en standaard alleen de functionele cookies aangevinkt.
De site van de Consumentenbond heeft al enkele jaren een cookiemelding die je laat kiezen om akkoord te gaan met het cookiebeleid of dit beleid af te wijzen. Je kunt op de niet akkoord knop drukken en toch onze site gebruiken. Het plan is later dit jaar bezoekers akkoord te vragen voor de verschillende categorieën cookies.
We hebben op een Windows-pc met browser Firefox en de adblocker Ghostery gekeken naar de aantallen tracking cookies met commercieel doel die we voor en na het accepteren van de cookiemelding binnenkregen. Het gaat hier om cookies, pixels en vergelijkbare volgtechnieken die Ghostery schaart onder de noemer ‘advertising’ trackers.
We hebben ook onderzocht of websites gebruik maken van 'canvas fingerprinting'. Met die techniek kunnen websites je herkennen zonder cookies.