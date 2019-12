Consumentenbond in gesprek met apothekers over contant betalen

Nieuws|Apothekersketen Boots buigt zich over het verzoek van de Consumentenbond om te stoppen met het beleid om alleen pinbetalingen te accepteren. Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: ‘We verwachten een positief antwoord, maar als dat niet het geval is, dan vragen we de politiek om maatregelen.’

De Consumentenbond ontvangt steeds vaker klachten van mensen die niet meer met contant geld terechtkunnen bij hun apotheek. ‘Dat kun je niet maken’, vindt King. ‘Voor verschillende groepen in de samenleving is het belangrijk om met contant geld te kunnen betalen. Sommige ouderen vinden het prettiger, maar ook mensen die zo meer grip op hun uitgaven willen houden. Een consument moet kunnen kiezen hoe hij betaalt. Door alleen pinbetalingen te accepteren sluiten de apothekers mensen uit en dat kan niet. Als apotheker heb je een zorgplicht en mag je geen onnodige drempels opwerpen.‘

Beleid aangepast

Eerder al paste BENU Apotheken zijn beleid aan na kritiek van de Consumentenbond. Ook BENU had aangekondigd enkel nog pinbetalingen te accepteren, maar klanten kunnen nu toch contant betalen, als zij dat per se willen. King: ‘We houden nog wel een vinger aan de pols, want we krijgen nog steeds meldingen van consumenten die er niet met cash terechtkonden. Het beleid van het hoofdkantoor heeft kennelijk nog niet alle medewerkers in het land bereikt.’

Teleurstellend

De Consumentenbond heeft de beroepsvereniging van apothekers, KNMP, gevraagd om zijn leden aan te spreken op het pin-only beleid dat steeds meer apothekers invoeren. De KNMP wil zich echter niet bemoeien met individuele bedrijfsvoeringen. ‘Buitengewoon teleurstellend’, meent King. ‘KNMP doet alsof apothekers gewone winkeliers zijn, maar dat zijn ze niet. Ze zijn (ook) zorgverleners en hun verantwoordelijkheid gaat dan ook verder.’

