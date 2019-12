Consumentenbond raadt gebruik ISDIN zonnebrandspray af

Nieuws|De ISDIN Fotoprotector Pediatrics SPF 50+ zonnebrandspray voor kinderen is onveilig. In plaats van de beloofde beschermingsfactor 50, biedt de spray slechts SPF 16,5. De Consumentenbond raadt daarom het gebruik van de spray af.

ISDIN biedt onvoldoende bescherming

Het Belgische Test Aankoop onderzocht zonnebrandsprays voor kinderen en stelde vast dat de ISDIN spray tekortschiet. In België is de ISDIN-spray inmiddels van de markt gehaald (zie update), maar in Nederland is het product onder andere te koop bij online drogisterijen en Bol.com. De Consumentenbond heeft de NVWA geïnformeerd over de bevindingen van het Belgische onderzoek.

Update 18 juli 2019

De ISDIN Fotoprotector Pediatrics SPF 50+ zonnebrandspray is in België weer te koop. Bekijk het bericht van Test Aankoop.

Beschermingsfactor

De SPF op een zonnebrandmiddel staat voor Sun Protection Factor en geeft een indicatie hoeveel UVB-straling het product kan absorberen of reflecteren en hoe lang de huid beschermd is. UVB-straling veroorzaakt een verbrande opperhuid waardoor deze rood wordt.

De Consumentenbond testte in 2019 ook 14 zonnebrandcrèmes met SPF 50 voor kinderen. De spray van ISDIN zat hier niet bij, omdat het product in Nederland voornamelijk online verkocht wordt.

