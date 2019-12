Energiekeurmerk geen oplossing voor wanpraktijken

Het keurmerk is bedoeld voor tussenpartijen die telefonisch of aan de deur energiecontracten verkopen en zou volgens de energiebedrijven door middel van transparantie voor verbetering moeten zorgen. Om het keurmerk te kunnen krijgen, moeten de tussenpersonen zich onder meer aan bestaande wet- en regelgeving houden en bereikbaar zijn voor klachten en vragen.

Lachertje

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, heeft geen goed woord over voor het initiatief. ‘Dit keurmerk is een lachertje. Bedrijven moeten zich sowieso aan de wet houden, ook zonder keurmerk. De energieleveranciers en hun tussenpersonen hebben jarenlang willens en wetens de wet overtreden. De enige reden dat de branche nu met een keurmerk komt, is omdat de Autoriteit Consument en Markt een onderzoek is gestart naar de verkooppraktijken en er strengere regelgeving voor telemarketing in de maak is. Op deze manier hopen ze onder strenge maatregelen uit te komen.’

Onderzoek

Verkopers van energiecontracten zorgen al lange tijd voor veel klachten. Er is onder meer sprake van misleiding en verkoop van ongeldige contracten. Consumenten hebben vervolgens grote moeite om van de ongewilde contracten af te komen.

Naast het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt naar deze praktijken komt staatssecretaris Keijzer (EZK) binnenkort met een voorstel om telefonische verkoop aan banden te leggen: bedrijven mogen consumenten die geen klant bij hen zijn, dan niet meer bellen. De Consumentenbond dringt daar al lange tijd op aan.

Zelfregulering

Volgens de initiatiefnemers van het keurmerk ontbrak het de voorgaande jaren aan zelfregulering. ‘Onzin’, aldus Molenaar. ‘Er is al heel lang een code voor telemarketing en er is ook nog het Bel-me-niet-register. De praktijk wijst uit dat zelfregulering in deze markt niet werkt. Een keurmerk verandert daar niets aan.’

