Gevaarlijke stoffen in lippenbalsem voor kinderen

Nieuws|De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop waarschuwt voor onveilige lippenbalsems voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat in veel balsems stoffen zitten die mogelijk schadelijk zijn. Omdat de meeste producten ook in Nederland verkrijgbaar zijn, heeft de Consumentenbond de minister gevraagd om nader onderzoek.

Test Aankoop onderzocht lippenbalsems die te koop zijn bij onder andere Kruidvat, Hema, H&M, Claire’s en verschillende drogisterijen en supermarkten. De producten zijn duidelijk gericht op kinderen, met smaken als aardbei, ‘chupa chups’, Cola en Fanta en met verpakkingen met Disney-prinsessen, Hello Kitty en Minions. Van de 21 geteste lippenbalsems bevatten er 15 mogelijk kankerverwekkende stoffen. Test Aankoop raadt deze producten daarom af.

Alarmerend

Bij lippenbalsem is de kans groot dat gebruikers het product binnenkrijgen. Bij lippenbalsems met zoete smaken is dit risico nog groter. De Consumentenbond vindt de uitkomsten van het onderzoek alarmerend en heeft minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om te onderzoeken in welke producten, die in Nederland worden verkocht, de schadelijke stoffen zitten. Vooral omdat het hier gaat om producten die door hun smaak en verpakking extra aantrekkelijk zijn voor kinderen.

Daarnaast dringt de Consumentenbond er bij de minister op aan om te kijken naar (het ontbreken van) informatie over schadelijke stoffen op de verpakking en in de ingrediëntenlijst. Deze informatie moet duidelijker. Tot slot heeft de Consumentenbond de minister gevraagd om zich in te zetten voor een aanscherping van de Europese regelgeving voor deze producten.

Let op de volgende ingrediënten

Test Aankoop vond in 15 van de 21 lippenbalsems de koolwaterstoffen MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, of verzadigde koolwaterstoffen) en/of MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, of aromatische koolwaterstoffen), die kunnen voorkomen in minerale olie. Test Aankoop en de Consumentenbond raden ouders en kinderen af lippenbalsem te kopen met minerale olie omdat ze mogelijk kankerverwekkend zijn.

MOSH en MOAH staan niet expliciet op de verpakking. Maar als er cera microcristallina, (hydrogenated) microcrystalline wax, ceresin, ozokerite, paraffine (liquidum) of petrolatum op de ingrediëntenlijst staat, bevat het product ingrediënten op basis van minerale olie en kan het MOSH en/of MOAH bevatten.

Test Aankoop onderzocht in 2017 lippenbalsems voor volwassenen en die bleken ook deze stoffen te bevatten.

