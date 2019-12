Handhavingsverzoek Ryanair toegelicht

De Consumentenbond diende het handhavingsverzoek op 1 februari 2019 in bij de ILT omdat Ryanair weigert duizenden reizigers te compenseren. Zij werden de dupe van stakingen bij de luchtvaartmaatschappij in het najaar van 2018. Volgens de Europese wetgeving, vastgelegd in een verordening moet een luchtvaartmaatschappij reizigers compenseren als hun vlucht meer dan 3 uur vertraging heeft of korter dan 14 dagen voor vertrek wordt geannuleerd.

‘Buitengewone omstandigheden’

Ryanair stelt dat de stakingen ‘buitengewone omstandigheden’ waren en dat het daarom geen compensatie hoeft uit te keren. De Consumentenbond is het daar niet mee eens, en wijst niet alleen op de Europese Verordening, maar ook op uitspraken van het Europese Hof van Justitie (17 april 2018) en verschillende uitspraken van Nederlandse rechters. Zij stellen allemaal dat een aangekondigde staking van eigen personeel geen buitengewone omstandigheid is, maar binnen de invloedssfeer van de bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappij valt.

Volgens de Consumentenbond heeft Ryanair zelf de stakingsbereidheid van haar personeel vergroot door personeelsonvriendelijk beleid en acties. Zo plaatste de luchtvaartmaatschappij piloten over naar het buitenland (met een loonsverlaging in het verschiet) en vroeg collectief ontslag aan voor Nederlands personeel.

Britse maatregelen

De Britse toezichthouder, de Civil Aviation Authority, heeft al handhavende maatregelen aangekondigd tegen Ryanair. De Consumentenbond ziet graag dat de ILT dat voorbeeld volgt en heeft de toezichthouder gevraagd Ryanair een boete op te leggen voor het stelselmatig overtreden van de Verordening. De ILT gaf in 2017 al aan dat zij de ontwikkelingen bij Ryanair op de voet volgt en, als de situatie er aanleiding toe geeft, beziet welke actie nodig is. De Consumentenbond vindt dat dit moment nu gekomen is.

Wanneer de ILT uitspraak doet is nog niet bekend.

