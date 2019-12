Klachtenstroom webwinkel Neckermann baart zorgen

Nieuws|Het aantal klachten over webwinkel Neckermann.com blijft toenemen. Het afgelopen jaar ontving de Consumentenbond ruim 600 klachten. Van beloftes tot beterschap van Neckermann is weinig terecht gekomen.

Klagers melden dat bestelde producten niet geleverd worden, dat terugbetalingen uitblijven en dat ze geen contact met het bedrijf krijgen om problemen op te lossen. In augustus beloofde Neckermann nog de meeste problemen binnen een paar weken te zullen verhelpen, maar die belofte is het bedrijf niet nagekomen.

Bovendien reageert Neckermann sinds een maand niet meer op klachten op Klachtenkompas.nl, het online klachtenforum van de Consumentenbond.

Via een bericht op zijn website laat Neckermann weten dat het in verband met technische en organisatorische problemen niet in staat is om nieuwe bestellingen aan te nemen en dat klanten het later nog eens kunnen proberen.

Advies

De Consumentenbond adviseert consumenten daar voorzichtig mee te zijn en in ieder geval niet meer vooruit te betalen, om geen onnodig risico te lopen.

