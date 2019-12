Nieuw Autolease-collectief Consumentenbond flink groener

Nieuws|De Consumentenbond heeft het aanbod van elektrische en hybride auto’s in het Autolease-collectief flink uitgebreid. Van de 24 modellen is de helft (deels) elektrisch. Voor het eerst kunnen consumenten ook kiezen voor een Tesla.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is erg tevreden met het nieuwe collectief: ‘We zien dat consumenten graag elektrisch willen rijden, maar schrikken van de aanschafprijs van nieuwe elektrische auto’s. Leasen is dan vaak een goede optie: het maandbedrag is financieel te overzien en je hebt geen zorgen over onderhoud, belasting en verzekeringen. We helpen het consumenten gemakkelijk te maken.’

De geheel elektrische auto’s waaruit consumenten kunnen kiezen zijn de nieuwe Opel E-Corsa, Nissan Leaf en Tesla Model 3. Verder kunnen consumenten kiezen uit de (plug-in) hybrides van Toyota, Kia, Mitsubishi en ‘gewone’ benzineauto’s. In totaal biedt het collectief 24 automodellen. De contracten zijn flexibel af te sluiten, vanaf 12 maanden tot 5 jaar.

Klantvriendelijke voorwaarden

Leasemaatschappijen die meedoen aan het collectief moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Zo moeten ze het Private Lease Keurmerk hebben en aanvullende klantvriendelijke voorwaarden hanteren. Zo kunnen consumenten of hun nabestaanden laagdrempelig of zelfs kosteloos een contract opzeggen in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontslag, echtscheiding of ontbinding van een samenlevingscontract. Ook is het eigen risico beperkt tot maximaal €300 en is er geen leeftijdslimiet. De Consumentenbond vindt het bovendien belangrijk dat leasers hun schadevrije jaren behouden. Dat is bij alle deelnemende leasemaatschappijen mogelijk.

Autodelen

Een nieuwe optie in het Autolease-collectief van de Consumentenbond is de mogelijkheid om de leaseauto te verhuren via deelplatform Snappcar. Zo kunnen consumenten een deel van het leasebedrag weer terugverdienen.

Het Autolease-collectief is er voor leden en niet-leden. Consumenten kunnen tot 3 december 2019 van het aanbod gebruikmaken.

