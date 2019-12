Nutriscore laat zien: veel ‘verantwoorde’ tussendoortjes niet zo gezond

Nieuws|Om te laten zien hoe het voedselkeuzelogo Nutriscore werkt, heeft de Consumentenbond 50 tussendoortjes van dit logo voorzien. Hiermee wordt in 1 oogopslag duidelijk hoe (on)gezond een tussendoortje is. Slechts een vijfde scoort (zeer) goed.*

Veel gezond ogende tussendoortjes - zoals mueslirepen, havermoutrepen en pindakaasrepen - bevatten in werkelijkheid veel suiker en/of verzadigd vet. Nutriscore deelt producten in van A (gezond) tot E (ongezond); dat werkt goed om zulke tussendoortjes te ontmaskeren. Zo krijgen de Zonnatura Rijstwafels yoghurt, net als Mars en KitKat, de laagste score: een E. Het ‘yoghurt’-laagje heeft qua voedingswaarde veel weg van witte chocolade. Een pakketje van 3 wafels bevat bijna 4 suikerklontjes en 8 gram verzadigd vet.

Ook gelijksoortige producten van hetzelfde merk kunnen heel verschillend scoren: Bolletje Goed Bezig Cranberry krijgt een D, de Havermout Naturel variant van hetzelfde merk een B.

Nutriscore maakt kiezen makkelijker

Om te achterhalen hoe gezond een tussendoortje is, moeten consumenten nu nog alle verpakkingen omdraaien en de kleine lettertjes bestuderen. Met Nutriscore op de voorkant van de verpakkingen, is dit een stuk makkelijker. Dit in Frankrijk ontwikkelde voedselkeuzelogo geeft voedingsmiddelen een score op basis van de hoeveelheid:

calorieën

suikers

verzadigd vet

zout

eiwit

vezels

fruit

groenten

noten

Consumentenbond kiest voor Nutriscore

In het Preventieakkoord is vastgelegd dat er in 2020 een nieuw voedselkeuzelogo komt. De Consumentenbond vindt Nutriscore het beste voedselkeuzelogo dat er nu is en roept de overheid op om alle stappen te zetten die nodig zijn om Nutriscore ook in Nederland in te voeren.

De afgelopen jaren streed de Consumentenbond met succes tegen het 'Vinkje' en drong aan op een nieuw onafhankelijk voedselkeuzelogo.

* Update 3 juni 2019: door een fout in de berekening heeft de Sultana Just good cacao & hazelnoot fruitreep ten onrechte een A gekregen, dit moet een C zijn. Het diagram en de tabel zijn aangepast en laten nu de juiste score zien. Hierdoor scoren nog minder tussendoortjes (zeer) goed.