Oproep: teken Europees burgerinitiatief voor Nutriscore

Met Nutriscore krijgen consumenten eenvoudige en onafhankelijke informatie over hoe gezond of ongezond een voedingsmiddel is. Om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie Nutriscore op de Europese agenda zet, moeten er binnen een jaar één miljoen handtekeningen worden verzameld, in minimaal 7 verschillende EU-landen.

Voor Nederland zijn er minimaal 19.500 handtekeningen nodig. Als dat lukt, kunnen de Europese consumentenorganisaties hun voorstel aan de Europese Commissie voorleggen en het presenteren aan het Europees Parlement.

Voedselkeuzelogo

Nutriscore is een voedselkeuzelogo met verkeerslichtkleuren en letters (A-E) dat in Frankrijk op onafhankelijke en gedegen wijze is ontwikkeld. Het geeft producten een totaaloordeel op basis van de hoeveelheid calorieën, suiker, zout, vet, eiwitten, vezels, fruit, groente en noten. Hiermee kunnen consumenten in één oogopslag op de voorkant van de verpakking zien hoe (on)gezond een product is en producten eenvoudig met elkaar vergelijken.

Meer informatie:

Over het Burgerinitiatief Pro-Nutriscore

Wat is Nutriscore?

Teken direct het Burgerinitiatief

Praat mee op de community over Nutriscore op verpakkingen