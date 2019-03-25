Prijsverschil biologisch en niet-biologisch steeds kleiner

De Consumentenbond bekeek de prijzen van 115 biologische levensmiddelen bij 13 supermarkten en 4 biowinkels. Als we de biowinkels niet meerekenen, dan blijken biologische producten gemiddeld 63% duurder dan de niet-biologische variant. Rekenen we de (hogere) prijzen van biowinkels wel mee, dan blijken biologische producten 75% duurder. Vijf jaar geleden waren biologische producten nog 100% duurder dan niet-biologische producten.

Verschillen tussen supermarkten

Opvallend is ook dat de prijsverschillen tussen de ketens fors blijken. Dirk is het goedkoopst voor biologische producten, gevolgd door Vomar. De biowinkels Natuurwinkel en Odin zijn het duurst.

Soms is het prijsverschil te verklaren doordat het om verschillende merken gaat. Maar ook producten van hetzelfde merk kunnen enorm in prijs verschillen. Een pak Bio+ espressobonen bijvoorbeeld kostte bij Deka bijna €3 meer dan bij Dirk.

Goedkoper dan A-merken

Biologische huismerkproducten zijn vaak goedkoper dan reguliere A-merkproducten. Biologisch sinaasappelsap van het huismerk kost bij Albert Heijn bijvoorbeeld €0,40 minder dan een pak Appelsientje. En biologische halfvolle melk van Bio+ is bij Hoogvliet €0,19 cent goedkoper dan de halfvolle melk van Campina.