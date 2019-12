Ruim 50.000 steunbetuigingen tegen stiekeme locatieopslag Google

De Consumentenbond is blij met zoveel steun van Nederlandse consumenten. Het aanbieden van de petitie was onderdeel van een gezamenlijke actie van zeven Europese consumentenorganisaties. Zij protesteren tegen het verzamelen van locatiegegevens van gebruikers van Androidtelefoons door Google, zonder dat het bedrijf daar op de goede manier toestemming voor vraagt. Dit bleek uit onderzoek van de Noorse consumentenorganisatie Forbrukerrådet.

In een reactie laat Google weten: “We vinden het belangrijk dat Google-gebruikers begrijpen hoe en waarom we gegevens verzamelen en wat voor privacy-instellingen er zijn, zodat ze bewuste keuzes maken. We werken hard aan het verbeteren van onze privacy-instellingen en bestuderen de feedback van de Consumentenbond om te zien wat we nog meer kunnen doen."

In strijd met de wet

Volgens de consumentenorganisaties is het zonder toestemming verzamelen van locatiegegevens in strijd met de Europese privacywet, de General Data Protection Regulation (in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarom dienden ze een klacht in bij hun nationale privacytoezichthouders.

De nationale toezichthouders hebben de klachten in behandeling genomen en werken hierin samen. Google heeft Google Ierland vanaf 22 januari 2019 aangewezen als verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens van Nederlandse gebruikers. Daarom zal de Ierse toezichthouder vanaf die datum het onderzoek leiden. De andere Europese toezichthouders blijven hier nauw bij betrokken.

