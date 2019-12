Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

Voor consumenten die zonnepanelen aanschaffen in de huidige kabinetsperiode blijft de terugverdientijd rond de 7 jaar. Wie na 2023 zonnepanelen aanschaft, zal er naar verwachting langer over doen om die investering terug te verdienen.

De eerder aangekondigde terugleversubsidie - die volgens de Consumentenbond veel vragen opriep - komt er niet omdat de uitwerking te complex bleek. Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: ‘Met de verlenging van de salderingsregeling laat de minister zien de bijdrage van consumenten aan de energietransitie op waarde te schatten.’

Afbouwperiode

De minister gaat vooralsnog uit van een afbouwperiode van 2023 tot 2031. Hierin wordt het fiscale voordeel voor zonnepaneelbezitters in jaarlijkse stappen verlaagd tot €0.

Dit najaar, als de nieuwe cijfers over markt- en prijsontwikkelingen bekend zijn, bepaalt het ministerie of de afbouwperiode inderdaad tot 2031 loopt en hoeveel de vergoeding per jaar omlaag gaat. De Consumentenbond kijkt kritisch met het ministerie mee bij het invullen van de uitwerking.

Slimme meter

De minister schrijft in zijn brief over de salderingsregeling ook dat vanaf 2023 alle consumenten een energiemeter moeten hebben die geleverde en teruggeleverde stroom apart bijhoudt.

Het accepteren van zo’n ‘slimme’ meter wordt dan verplicht*, ook voor consumenten zonder zonnepanelen. Het blijft wel mogelijk om het uitlezen op afstand stop te zetten, waardoor het weer een ‘domme’ meter wordt.

*Dit geldt als er alleen nog energiemeters met communicatiemodule te krijgen zijn.