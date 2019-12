Triodos hypotheek via Consumentenbond

Nieuws|Wie hypotheekadvies inwint bij de Consumentenbond, kan nu ook een hypotheek bij Triodos afsluiten. De samenwerking met Triodos is bijzonder; deze bank werkt uitsluitend samen met hypotheekadviseurs die de waarden van de bank onderschrijven. Triodos is een bank die alleen geld investeert in projecten waar zij achter staat; duurzaamheid en transparantie zijn daarbij belangrijk.

De hypotheekvoorwaarden van de Triodoshypotheek scoren hoog in het testoordeel van de Consumentenbond. Zo bekijkt de bank maandelijks of de risico-opslag omlaag kan als de hypotheekschuld lager is geworden. Ook hanteert de bank een lange offertegeldigheid van 9 maanden met dagrente; de rente daalt mee tot het moment dat deze passeert bij de notaris. Is het rentetarief bij Triodos lager dan op het moment van afsluiten, dan betaalt de klant de lagere hypotheekrente.

Groene voorwaarden

De Triodos Bank Hypotheek onderscheidt zich door het verduurzamingsadvies, een rentekorting voor klanten die hun woning vergroenen en een rentetarief dat gekoppeld is aan het energielabel: hoe beter het label, hoe lager de hypotheekrente. In de hypotheekrentevergelijker van de Consumentenbond kunnen consumenten zien welke hypotheekrentes banken hanteren. Nieuw is de mogelijkheid om daar nu ook je energielabel in te vullen. Consumenten wiens woning nog niet energiezuinig is maar dit wel gaan aanpakken, kunnen bij Triodos een voordelige energiebespaarlening afsluiten.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zijn blij dat consumenten via onze hypotheekadviesdienst nu ook bij deze bank terecht kunnen komen. Daarmee helpen we energiebewuste consumenten en breiden we ons aanbod nog verder uit’.

De Consumentenbond werkt voor de dienst hypotheekadvies samen met online hypotheekvergelijker IkBenFrits.

Lees ook: