Warmtetarieven moeten worden gemaximeerd

Nieuws|De tarieven van warmtenetten mogen de komende jaren niet meer stijgen. In een brief aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vragen branchevereniging van woningcorporaties Aedes, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond om het maximumtarief niet te verhogen totdat er een nieuwe warmtewet is waarbij de koppeling met de gasprijs is losgelaten.

Huishoudens met blok- of stadsverwarming betalen voor de levering van warmte in 2019 gemiddeld €164 meer dan in 2018. Oorzaak is de gestegen gasprijs, waaraan warmtetarieven zijn gekoppeld. Onterecht vinden de belangenorganisaties. De prijs voor gas stijgt immers voor een deel om consumenten aan te moedigen van het gas af te gaan. Warmtenetgebruikers zijn dat al en dragen dus bij aan de omschakeling naar duurzame energiebronnen. ‘Daarvoor zouden ze juist beloond moeten worden, in plaats van gestraft’, vindt Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond.

Gratis winst

De organisaties willen dan ook dat de prijzen van gas en warmte worden losgekoppeld, maar daar is nieuwe wetgeving voor nodig. ‘Dat duurt te lang’, vindt Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. ‘In de tussentijd gaat de belasting op aardgas namelijk stelselmatig omhoog. Daar kun je consumenten die al helemaal geen aardgas meer gebruiken niet de dupe van laten zijn.’ De kostenstijging voor de warmteleveranciers die aan het warmtenet leveren is door de belastingverhoging bovendien minimaal. Paulus Jansen, directeur van de Woonbond: ‘Warmteleveranciers maken zo extra winst ten koste van consumenten. Dat kan niet de bedoeling zijn.’

Maximumtarief

De briefschrijvers willen dat de minister aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de opdracht geeft om het maximumtarief voor warmte te bevriezen. ‘Een lagere prijs mag natuurlijk altijd, maar hoger is wat ons betreft uit den boze’, aldus Marnix Norder, voorzitter van Aedes.

Meer dan een half miljoen huishoudens verwarmen hun huis met blok- of stadswarmte. De gemiddelde jaarrekening voor warmte stijgt in 2019 tot € 1.315. In 2018 was de gemiddelde jaarrekening nog €1.151. Hier bovenop komen nog de kosten voor het elektriciteitsverbruik. Warmtenetgebruikers kunnen niet wisselen van leverancier.

