Black Friday: langer en met meer aanbiedingen

Nieuws|Black Friday duurt dit jaar langer en de Consumentenbond zag ook meer aanbiedingen dan in voorgaande jaren. Gemiddeld liggen de kortingen tussen de 15% en 20%. Uitschieters van 30% tot 40% zien we vooral bij audiovisuele producten.

Het corona-effect op Black Friday vertaalt zich met name in een spreiding van aanbiedingen over meerdere dagen. Verschillende winkels hebben speciale dagaanbiedingen, geldig alleen op maandag, dinsdag enzovoort. Zo hopen winkeliers klanten te spreiden, zodat de winkels niet te vol worden.

Corona-effect

Een ander effect van corona is dat veel Black Friday-deals voor televisies zijn. Gewoonlijk verkopen winkels veel tv's rondom grote sportevenementen. Die werden door corona allemaal afgelast. De winkels bleven hierdoor met grote voorraden zitten. Die proberen ze nu, met aantrekkelijke kortingen, alsnog kwijt te raken. Andere populaire producten zijn soundbars, espressomachines en koptelefoons. De korting op smartphones valt wat tegen en ligt gemiddeld rond de 10%.

Nepkortingen

Nepkortigen zijn er ook dit jaar weer. Verschillende winkeliers tonen doorgestreepte hoge adviesprijzen en suggereren zo een fikse korting. In werkelijkheid worden die adviesprijzen nooit gerekend.

De Consumentenbond adviseert consumenten vooral prijzen te vergelijken, zodat ze zelf kunnen beoordelen of iets een goede deal is.

