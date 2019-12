Tips bij grote kortingsacties

Grote kortingsacties zoals Black friday vallen over het algemeen tegen, maar er kunnen hele goede aanbiedingen tussen zitten. Wij geven een aantal tips om het kaf van het koren te scheiden.

Algemene tips

Vergelijk prijzen

Zorg altijd dat je de prijs van een product vergelijkt met die bij andere winkels. Winkeliers passen vaak trucjes toe om een korting gunstiger te laten lijken dan hij is. Zo zie je regelmatig dat de korting is berekend aan de hand van de adviesprijs. Daardoor lijkt een aanbieding veel hoger dan hij werkelijk is.

Check de prijshistorie

Winkels kunnen naar aanloop van een grote kortingsactie hun prijzen verhogen, en komen vervolgens op de dag zelf met 'spectaculaire' prijsdalingen. Kijk naar de prijshistorie van producten op bijvoorbeeld Tweakers Pricewatch of met een browserextentie zoals Keepa voor Amazon. Het prijsverloop over een langere periode geeft een goed beeld van de waarde van een korting.

Black friday

Wacht tot vrijdag

Veel winkels maken de dagen voor Black friday (deels) al hun aanbiedingen bekend. Wacht totdat Black friday écht van start gaat, want dan heb je veel meer keuze en vaak kom je dan nog betere aanbiedingen tegen.

Volg de community

Op veel forums maken gebruikers overzichten van kortingsacties. Ook wisselen gebruikers onderling tips uit. Dat levert vaak een schat aan waardevolle informatie op. De Consumentenbond onderzoekt elk jaar de prijzen en laat op de community weten welke deals goed zijn en welke niet. Andere plekken waar je goed terechtkunt zijn Tweakers en Hardware.info.

Let ook op (mobiel) internetabonnementen

Niet alleen op producten kun je korting krijgen. Veel providers doen ook mee met Black friday. Het kan voordelig zijn om over te stappen naar een andere provider. Ook hier geldt weer: zorg dat je altijd eerst het volledige aanbod vergelijkt, bijvoorbeeld in onze vergelijker van mobiele abonnementen.

