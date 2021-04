Adviesprijzen soms misleidend

Veel webwinkels adverteren met een hoge korting op de adviesprijs. Bij 12 van de 30 winkels vonden wij afwijkende adviesprijzen. Hiervan gebruiken 7 winkels zelfs structureel te hoge adviesprijzen waardoor de korting groter lijkt. Dit is misleidend en verboden. Welke winkels gaan de fout in en wat zijn de regels?

Deze winkels gaan de fout in

Bij 30 winkels kwamen wij adviesprijzen tegen. Bij deze winkels onderzochten wij de prijzen van bekende merken zoals Sony, Philips, Samsung, Miele, Bosch, Siemens, etc. Op de websites van de fabrikanten zochten wij de meest recente adviesprijs op. Deze vergeleken we met de genoemde adviesprijs in de webwinkel. Bij 12 van de 30 winkels vonden wij afwijkende adviesprijzen. En 7 winkels gebruiken zelfs structureel te hoge adviesprijzen.

Bij deze winkels vonden wij zonder veel moeite minstens 10 adviesprijzen die anders waren dan de officiële adviesprijs van de fabrikant:

Blom Elektro

Bol.com

Coolblue

Foka

Kamera-Express

Koopjedeal

Tandenborstel.com

Wat is een adviesprijs

Een fabrikant stelt een prijs vast voor een product. Deze is vaak gebaseerd op wat de fabrikant denkt dat de consument voor het product wil betalen. Wettelijk gezien kunnen fabrikanten winkeliers niet verplichten om deze adviesprijs aan te houden. Het product wordt vaak voor minder verkocht maar het mag ook voor meer verkocht worden.

Dat laatste is wel wat vreemd voor de Nederlandse markt waar veel concurrentie is. Toch kwamen wij dit regelmatig tegen. Bij onder andere MediaMarkt, Wehkamp en Otto kwamen wij verkoopprijzen tegen die hoger waren dan de officiële adviesprijs van de fabrikant.

Dit zijn de regels

Is de ‘van-prijs’ naast het product de adviesprijs van de leverancier, dan moet dit voor de klant meteen duidelijk zijn. De adviesprijs moet dan de laatst bekende adviesprijs zijn want de wet verbiedt namelijk prijsmisleiding. Een winkel mag niet zomaar een oude adviesprijs of een doorgestreepte adviesprijs zonder toelichting weergeven.

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Daarin staat dat een ‘van-voorprijs’ of doorgestreepte prijs zonder toelichting alleen mag als het product in de afgelopen 3 maanden daadwerkelijk is verkocht voor die prijs.

Voorbeelden van te hoge adviesprijzen

Wij kwamen tientallen voorbeelden tegen. Dit zijn 2 opmerkelijken voorbeelden:

Een Sony-televisie met een adviesprijs van €1399 staat op Bol.com te koop voor €899. Een voordeel van 36% wordt bij de televisie genoemd. Maar de werkelijke adviesprijs van het apparaat blijkt €1000. De korting is dan ineens nog maar zo’n €100 en dat is 10%.

Aanbiedingensite Koopjedeal.nl maakt het helemaal bont. Een Philips scheerapparaat, de OneBlade Pro, staat daar te koop voor €85. De adviesprijs is volgens Koopjedeal €165. Dus je lijkt hier een fikse korting te krijgen van 48%. Maar de werkelijke adviesprijs is slechts €65. In plaats van flink te besparen, betaal je dus €20 te veel. Ook bij ‘deals’ van pannen en smartwatches op Koopjedeal.nl troffen we veel hogere advies- én verkoopprijzen aan. Zelfs met de zogenaamde korting betaal je dus meer dan de officiële adviesprijs.

Dit vinden wij

Steeds minder winkels tonen adviesprijzen. Een mooi gevolg van eerdere onderzoeken van ons waarbij wij hierop hamerden. Wat ons betreft, doen nog meer winkels het gebruik van adviesprijzen in de ban. Het werkt misleiding in de hand. De adviesprijs is alleen bedoeld als een inschatting van de fabrikant hoeveel een consument voor een product over heeft. Meer niet.