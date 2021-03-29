Adviesprijzen soms misleidend

Wat is een adviesprijs?

Een fabrikant bepaalt een prijs voor een product. Deze is gebaseerd op wat de fabrikant denkt dat de consument voor het product wil betalen. Wettelijk gezien kunnen fabrikanten winkeliers niet verplichten om deze adviesprijs aan te houden. Het product wordt vaak voor minder verkocht. Maar de verkoopprijs mag ook hoger liggen dan de adviesprijs.

Winkels adverteren vaak met adviesprijzen om aan te geven wat een product “ongeveer hoort te kosten”. Als een winkel laat zien wat de adviesprijs is en dat de verkoopprijs lager is, lijkt het alsof je korting krijgt. Maar dat mag niet als een winkel de adviesprijs nooit heeft gevraagd. Winkels worden hierop aangesproken. Maar omdat ze dit toch blijven doen, zijn er wettelijke regels gemaakt waar winkels zich aan moeten houden. De ACM controleert dit sinds 2025 en heeft zo al meerdere winkels beboet.

De regels in het kort

Is de ‘van-prijs’ naast het product de adviesprijs van de leverancier? Dan moet dit voor de klant in 1 oogopslag duidelijk zijn. En de adviesprijs moet dan de laatst bekende adviesprijs zijn. Een winkel mag dit bijvoorbeeld niet verstopt achter een 'i-tje' uitleggen.

Ook mag een winkel de adviesprijs niet doorstrepen en/of er een korting bij noemen als de adviesprijs nooit de verkoopprijs is geweest.

Voorbeelden van winkels

Dit zijn 3 voorbeelden van winkels die nog steeds op een misleidende manier adverteren met adviesprijzen. Ondanks dat wij ze er vaker op hebben aangesproken.

Amazon.nl: deze winkel staat vol met kortingen op adviesprijzen. Zo is er een JBL Tune 670NC koptelefoon te koop met een korting van 49%. Maar de korting wordt gegeven op een doorgestreepte adviesprijs. De adviesprijs is nooit de verkoopprijs geweest, dus is de korting nep.

Fietsenconcurrent.nl: deze winkel geeft op álle fietsen korting. Die kortingen geven zij op adviesprijzen waarvoor de fietsen nooit zijn verkocht. En ze vermelden er zelfs helemaal niet bij dat het om een korting ten opzichte van adviesprijzen gaat. Fietsenconcurrent.nl gaat dus nog een stapje verder dan Amazon.

Backmarket.nl: op refurbished (gebruikte) telefoons geven zij kortingen ten opzichte van de adviesprijs van een nieuwe telefoon. De kortingen zijn erg hoog, maar als je de verstopte toelichting hebt gevonden is dat niet gek. De korting die zij geven op de gebruikte telefoon krijg je namelijk ten opzichte van de prijs van een compleet nieuwe telefoon.

Dit vinden wij

Wij zien steeds minder winkels die adverteren met adviesprijzen. Een mooi gevolg van eerdere onderzoeken van ons waarbij wij hierop hamerden. Wat ons betreft doen nog meer winkels het gebruik van adviesprijzen in de ban. Het werkt misleiding in de hand. De adviesprijs is alleen bedoeld als een inschatting van de fabrikant hoeveel een consument voor een product over heeft. Meer niet.