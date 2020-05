Consumentenbond blij met ingrijpen bij reisvouchers

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is goed en belangrijk nieuws. Juist in tijden van crisis zoals deze moeten consumenten kunnen vertrouwen op sterke rechten. Het niet naleven van bestaande regels op terugbetaling zou een gevaarlijk precedent hebben geschapen. En het is heel slecht voor het vertrouwen van consumenten in de reis- en toerismebranche. We zijn blij dat het kabinet de aanbevelingen uit Brussel overneemt.

Garantie

De aanbeveling van de Commissie om op nationaal niveau garanties te geven voor de vouchers neemt de minister echter nog niet over. Ze blijft pleiten voor een Europees fonds, maar dat duurt de Consumentenbond te lang.

Molenaar: ‘Een Europees garantiefonds is prima om in een later stadium vliegtickets te verzekeren tegen faillissementen. Maar in deze crisis hebben we behoefte aan een onmiddellijke garantstelling van de overheid voor de vouchers. De risico’s zijn er immers nu al.’

De oproep voor een garantieregeling wordt gesteund door de ANWB en ANVR.

KLM

In een reactie op het besluit van de minister liet KLM weten zijn voucherregeling aan te passen. De aanpassing: wie wil kan ook zijn geld terug krijgen. Maar de nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe annuleringen.

Volgens de luchtvaartmaatschappij vallen consumenten die eerder een voucher hebben geaccepteerd onder het oude regime. ‘Krankzinnig’, vindt Molenaar, ‘die vouchers zijn consumenten in veel gevallen opgedrongen of werden ongevraagd opgestuurd. En dat was onrechtmatig, zo is bij herhaling gezegd door zowel de Consumentenbond als de Europese Commissie . Ook consumenten van wie eerder vluchten zijn geannuleerd hebben gewoon recht op hun geld terug.’

Verleiden, niet verplichten

De Consumentenbond is wel tevreden met het feit dat de KLM de vouchers aantrekkelijker wil maken door de waarde ervan te verhogen. Molenaar: ‘Dat is een stap in de goede richting. Je moet consumenten verleiden, niet dwingen. Bijvoorbeeld door de vouchers overdraagbaar te maken of door de vlucht in de toekomst voor hetzelfde bedrag te garanderen, dus zonder bijbetalingen.'

