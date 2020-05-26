Burgerinitiatief moet einde maken aan schimmige kosten

In Nederland zijn miljoenen kapitaalverzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen zijn bedoeld om kapitaal op te bouwen voor een huis, (aanvullend) pensioen of om te sparen voor de toekomst. Bij veel van deze kapitaalverzekeringen brengen de verzekeraars kosten in rekening, zoals fondsbeheerkosten, waarvan ze de hoogte niet inzichtelijk maken. 'Onaanvaardbaar en niet van deze tijd,' zegt Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim.

De initiatiefnemers vinden dat bij financiële producten consumenten precies moeten kunnen zien wat er aan kosten wordt ingehouden. Alleen zo kunnen consumenten een verantwoorde beslissing nemen of ze de verzekering afsluiten, behouden of aanpassen.

Burgerinitiatief tekenen

Om de wetswijziging op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn 40.000 handtekeningen nodig. De belangenorganisaties roepen consumenten op het ‘Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’ te tekenen op tijdvoortransparantie.nl.

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