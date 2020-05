Burgerinitiatief moet einde maken aan schimmige kosten

Nieuws|ConsumentenClaim start samen met de Consumentenbond, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces een burgerinitiatief om kapitaalverzekeringen transparanter te maken. Het doel is een wetswijziging zodat aanbieders consumenten voortaan volledig informeren over alle kosten in euro’s die ze op deze producten inhouden.