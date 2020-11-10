Consumentenbond bereikt akkoord met Allianz over woekerpolissen

UPDATE 30 maart 2021: Consumenten akkoord met compensatieregeling

Ruim 90% van de consumenten die zich hebben aangemeld met een woekerpolis van (een dochter van) Allianz, is akkoord gegaan met de compensatieregeling. Hiermee is voldaan aan de minimumeis om de overeenkomst uit te voeren. Eind april 2021 zal Allianz tot compensatie overgaan.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'We zijn blij dat we het boek definitief kunnen sluiten.'

Polishouders lieten verzekeraars met hun premie beleggen en hoopten zo een mooi kapitaal op te bouwen. Maar daarbij werden ze onvoldoende geïnformeerd over de kosten die verzekeraars in rekening brachten. Zoals een dure overlijdensrisicoverzekering en hoge administratie- en verkoopkosten. Hierdoor viel het beleggingsrendement tegen en werden de voorgespiegelde eindbedragen niet gehaald. Dit leidde tot de publieke verzamelnaam: ‘woekerpolis’.

Historisch

De Consumentenbond is blij dat er nu een acceptabele tegemoetkoming ligt. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Deze schikking is met recht historisch te noemen. Het dossier woekerpolis sleept al jaren. Binnen en buiten de rechtszaal proberen we met verschillende verzekeraars tot een fatsoenlijke vergoeding voor consumenten te komen. De Consumentenbond en Allianz zijn altijd met elkaar in gesprek gebleven en dat betaalt zich nu uit. Het akkoord doet recht aan de individuele situatie van de polishouders. Mensen die meer schade hebben geleden, krijgen meer vergoed.'

Allianz

Ook Allianz is tevreden met het akkoord. Henk Boeve, verantwoordelijk voor het Levensverzekeringsbedrijf van Allianz in Nederland: ‘Dit is voor de betrokken polishouders, maar ook voor ons, een mijlpaal. We kunnen ons nu samen met onze klanten nog gerichter concentreren op de toekomst.’

Meer inzicht

In 2017 bood Allianz al een vergoeding aan gedupeerden, maar die was volgens de Consumentenbond onvoldoende. Molenaar: 'Wij vonden dat consumenten beter inzicht verdienden in de opbouw van de door Allianz aangeboden compensatie, met name in het beleggingsrendement.’ Het akkoord wordt bovendien voorgelegd aan de groep gedupeerden die zich bij de organisatie heeft aangesloten voor de claim. Zij bepalen uiteindelijk of er daadwerkelijk een deal is . De Consumentenbond zal daarbij positief adviseren.

Aanmelden bij de Consumentenbond met polissen van Allianz is niet meer mogelijk.