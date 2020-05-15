Consumentenbond lanceert Schilderdienst

Update 2022 - De Schilderdienst is niet meer actief

De Schilderdienst helpt consumenten aan een schilder die vakwerk levert en een goede prijs rekent, zonder vervelende verrassingen.

Consumenten kunnen in de online tool van de Schilderdienst de details van het gewenste schilderwerk opgeven en zien dan meteen hoeveel de klus kost. Vervolgens komt de schilder langs om te kijken of de wensen haalbaar zijn. Daarna volgt de definitieve offerte en ten slotte kan de schilder aan de slag.

Na iedere klus controleert een onafhankelijke expert of er goed werk is geleverd. Pas daarna ontvangt de schilder de laatste betaling.

Op al het buitenschilderwerk zit 6 jaar garantie.

Samenwerking

De Consumentenbond biedt de Schilderdienst aan samen met ZRVCS Paint Zervices en Sikkens. Het platform ZRVCS verbindt consumenten en schilders en ondersteunt beide kanten voor het uitvoeren van een zorgeloze klus. ZRVCS zorgt voor de betalingen, de inspectie achteraf en de garantie. Sikkens selecteert en traint de schilders.

De Consumentenbond ontvangt voor iedere geaccepteerde schilderklus een vast percentage aan vergoeding in ruil voor het aanbieden van deze dienst.

Schilderen in trek

De Consumentenbond vroeg 6000 leden van het Consumentenbondpanel wat zij dit jaar met hun vakantiegeld gaan doen. 13% geeft aan dat zij hun vakantiegeld (mede) uitgeven aan onderhoud van de woning. Hiervan kiest bijna de helft voor een schilderbeurt.

*Vanwege de coronacrisis werken de schilders op dit moment alleen buiten.