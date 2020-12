Consumentenbond roept gebruikers Nintendo Switch op problemen te melden

Nieuws|De Consumentenbond roept gebruikers van de Nintendo Switch op om problemen met de controller van hun spelcomputer te melden. De oproep is onderdeel van een gezamenlijke actie van 9 Europese consumentenorganisaties.

Kort na introductie van de Switch in maart 2017 kwam er een terugkerend technisch probleem met de controllers aan het licht, de 'Joy-Con Drift'. Dit zorgt ervoor dat personages in het spel bewegen zonder dat de speler de controller aanraakt. Hierdoor is de spelcomputer onbruikbaar.

Inmiddels zijn er van de Switch wereldwijd al meer dan 68 miljoen exemplaren verkocht. Een flink deel daarvan werd geleverd aan consumenten in Europa.

Gezamenlijke actie

De Consumentenbond doet de oproep samen met consumentenorganisaties uit België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Noorwegen, Portugal, Slovenië, Slowakije en de Europese koepelorganisatie BEUC. Consumentenorganisaties in Frankrijk en België ontvingen al bijna 1000 klachten over de controller van de Switch.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We doen de oproep omdat we signalen krijgen dat de Switch niet zo lang meegaat als consumenten zouden mogen verwachten. Bovendien zijn de opties om de console te repareren beperkt, waardoor consumenten gedwongen zijn tot dure vervangingen. De reacties gebruiken we om te bepalen welke verdere actie we ondernemen.’

Green Deal

Als onderdeel van de Europese Green Deal stimuleert de Europese Unie beleid om consumentenproducten duurzamer te maken. Verhoogde duurzaamheid, repareerbaarheid en het aanpakken van het probleem van voortijdig falen van producten staan hoog op de agenda.

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van consumenten. En als producten verouderingsproblemen vertonen, moeten fabrikanten snel passende oplossingen bieden.

Consumenten kunnen via een vragenlijst hun problemen met de Nintendo Swicth melden.