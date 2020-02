Consumentenbond vraagt luchtvaartinspectie opnieuw om boete Ryanair

In augustus 2019 besloot de ILT om luchtvaartmaatschappij Ryanair niet te beboeten voor het ontduiken van de Europese compensatieregels. De vliegmaatschappij weigert stelselmatig passagiers te compenseren voor hun vertraagde of geannuleerde vluchten als gevolg van stakingen in 2018. De Consumentenbond had de toezichthouder gevraagd om in te grijpen. De Consumentenbond stelt dat het de wettelijke plicht is van de ILT om het gedrag van Ryanair aan de Europese Verordening te toetsen en bij een overtreding sancties op te leggen.

Geen buitengewone omstandigheden

De ILT kon naar eigen zeggen niet vaststellen of Ryanair in dit geval structureel de regels overtreedt. Maar volgens de Consumentenbond handelt Ryanair hier in strijd met de Europese verordening. De luchvaartmaatschappij beroept zich in dit geval volgens de Consumentenbond ten onrechte steevast op ‘buitengewone omstandigheden’.

Eerder maakte de Rechtbank Oost-Brabant in een civiele procedure al korte metten met het verweer van Ryanair. De rechtbank oordeelde dat deze een door deze staking gedupeerde reiziger gewoon moest compenseren. Van buitengewone omstandigheden was volgens de rechter geen sprake.

Op 30 januari stelden D66 en de SP Kamervragen aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de kwestie.

