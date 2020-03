‘Duurzame consument’ staat centraal op Wereld Consumentendag

Nieuws|Op 15 maart is het Wereld Consumentendag. Consumentenorganisaties, wereldwijd verenigd in Consumers International (CI), vragen op deze dag extra aandacht voor ‘de duurzame consument’.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor consumenten. Dit blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder ruim 9000 panelleden. Driekwart van de ondervraagden zegt milieu en arbeidsomstandigheden in meer of mindere mate mee te wegen bij de aanschaf van producten.

Ruim 70% van de ondervraagden wil graag dat de Consumentenbond duurzaamheid meeneemt in zijn testen.

Groene ambities

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, pakt die handschoen graag op.

‘Bij sommige testen doen we dit al. Zo kijken we bij testen van voeding naar relevante duurzaamheidsaspecten zoals milieubelasting, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Laptops beoordelen we op levensduur en repareerbaarheid. En jaarlijks onderzoeken we hoe ‘groen’ energieleveranciers nou echt zijn. Maar onze ambities zijn groter. We willen meer producten testen op duurzaamheid en consumenten handvatten geven om gemakkelijk duurzame keuzes te maken.’

Donkergroen Collectief

De Consumentenbond werkt momenteel aan een groenere versie van het Energiecollectief. Aan dit collectief mogen alleen leveranciers meedoen die een 8 of hoger scoren in het duurzaamheidsonderzoek. Ook met andere diensten helpt de Consumentenbond de duurzame consument. Zo biedt het Cv-ketel collectief een ‘gasloos garantie’ voor consumenten die kort na de aanschaf van een ketel van het gas afgaan. En consumenten kunnen via het Autolease-collectief van de Consumentenbond relatief betaalbaar een elektrische auto rijden.

Op Europees niveau werkt de Consumentenbond samen met tientallen consumentenorganisaties verenigd in BEUC. Deze Europese lobbyorganisatie gaf onder meer input aan Eurocommissaris Frans Timmermans voor de Green Deal.

