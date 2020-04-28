Fabrikanten misleiden met de term volkoren op verpakkingen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ’Veel fabrikanten gebruiken volkoren als verkooptruc op ongezonde producten met veel suiker of verzadigd vet. Met volkorenclaims en graanhalmen op de verpakking proberen ze consumenten te verleiden.

Die denken een gezonde keuze te maken, terwijl er vaak maar een klein deel volkorenmeel in zit. En hoeveel dat precies is, is vaak onduidelijk, zelfs als je de kleine lettertjes op de achterkant bestudeert. Fabrikanten moeten stoppen met die volkorenmisleiding en zich houden aan de richtlijnen van de NVWA.’

Warenwet

Volgens de Warenwet moet volkorenbrood altijd voor 100% uit volkorenmeel bestaan. Voor producten zoals crackers, beschuit, koekjes en pasta geldt een andere afspraak. Er mag alleen ‘volkoren’ zonder verdere toelichting op de verpakking staan als er 100% volkorenmeel is gebruikt. Als er ook bloem in zit, moet de fabrikant dat op de voorkant van de verpakking zetten. Daar moet dan duidelijk staan welk percentage volkoren is en welk percentage bloem.

Onduidelijk

De Consumentenbond vond veel voorbeelden van ‘volkoren’ producten waarbij het percentage volkorenmeel niet direct duidelijk is. Fabrikanten maken de andere meelsoorten en percentages slecht leesbaar of zetten die op een onlogische plek. Hierdoor krijgen consumenten onterecht de indruk dat het product volledig uit volkorenmeel bestaat.

In LU mini crackers volkoren zit 57% tarwebloem en maar 38% volkorenmeel en dit staat niet op de voorkant van de verpakking. Ook de Santa Maria tortilla with whole wheat bevat slechts 24% volkorengraan, wat alleen terug te vinden is in de ingrediëntenlijst op de achterkant. En de Liga BelVita softbakes chocolade met 5 volkorengranen vermeldt ook niet duidelijk op de voorkant dat er maar 10% volkorenmeel in zit en 25% bloem.

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