Jumbo goedkoopst, maar niet overal lage prijzen

Jumbo is de goedkoopste supermarkt voor A-merken blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. Maar de lage prijzen gelden slechts in 16% van alle Jumbo-winkels. De andere Jumbo-filialen hanteren prijzen die soms flink hoger liggen.

De Consumentenbond zag 2 jaar geleden al dat Jumbo verschillende prijsniveaus hanteert. Toen waren dat er in grote lijnen 3, nu zijn het er 4. Jumbo’s met veel concurrentie in de buurt zijn het goedkoopst. Dit geldt voor 16% van de filialen. 30% hanteert een laag/midden niveau en 10% een midden/hoog prijsniveau. Bij 44% van de Jumbo’s zijn de boodschappen iets duurder dan gemiddeld.

Dure Jumbo’s in Noord-Nederland

De dure Jumbo-filialen liggen met name in Noord-Nederland, waar minder concurrentie is. Zo kost een doos Dreft wasmiddel (1050 g) in Utrecht €1,99 en in Groningen €5,53. Dash 3in1 pods kleur (12 stuks) kosten in Utrecht €3,99 en in Groningen €6,47. En Nivea verzorgende doucheolie (200 ml) kost in Utrecht €3,48 en in Groningen €4,94.

Hoogvliet en Plus

Ook Hoogvliet gebruikt meerdere prijsniveaus, maar de prijsverschillen tussen de filialen zijn minimaal. En bij Plus zit er alleen voor huismerken prijsverschil tussen filialen. Consumenten kunnen op de supermarktlijst (pdf) opzoeken welk filiaal welk prijsniveau hanteert.

13 supermarktketens

De Consumentenbond noteerde de prijzen van ruim 150 A-merk-producten bij de 13 grootste supermarktketens. Een half jaar geleden was Picnic nog de goedkoopste voor A-merken. Spar is de duurste supermarkt. Daar betalen consumenten 13% meer voor hun A-merken dan gemiddeld. Aldi en Lidl verkopen bijna geen A-merken en zijn niet meegenomen in de prijspeiling.

