Online opzeggen vaak moeilijk gemaakt

Nieuws|Bedrijven maken het vaak te moeilijk om online accounts of abonnementen op te zeggen. Dat stelt de Consumentenbond, die het opzeggemak van 125 populaire diensten onder de loep nam.

De Consumentenbond bekeek de opzegmogelijkheden op sites van onder meer verzekeraars, energieleveranciers en goede doelen. Ook werd gekeken hoe accounts kunnen worden verwijderd bij bijvoorbeeld webwinkels, datingsites en social media-platforms. Eén op de 3 bedrijven maakt online opzeggen lastig of onmogelijk.

Weggestopte opzegopties

Vooral energiebedrijven, kranten en goede doelen maken het voor klanten lastig om online op te zeggen. Informatie over online opzeggen is vaak diep weggestopt op de site. Ook sturen veel van deze bedrijven nadrukkelijk aan op telefonisch contact, zonder te wijzen op andere, online opzegmogelijkheden.

Sommige webwinkels zitten klanten dwars bij het verwijderen van hun (gratis) account. Zo moeten klanten van Blokker en Fonq een e-mail sturen als zij hun account willen laten verwijderen. Maar deze procedure is haast onvindbaar doordat ze is weggestopt in de privacyverklaring.

Geen drempels

Niet alle dienstverleners werpen drempels op. Vooral financiële instellingen, zoals banken en schadeverzekeraars, maken opzeggen eenvoudig. Dat kan meestal vanuit de eigen klantomgeving. Hetzelfde geldt voor streamingdiensten, zoals Netflix, Pathé Thuis en Videoland, en de meeste datingsites.

Beterschap en smoezen

Naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond pasten 10 bedrijven hun website direct aan, waaronder Greenchoice, RTL XL en Ticketmaster. Nog eens 6 bedrijven, waaronder 4 goede doelen, beloofden beterschap.

De rest kwam vooral met smoesjes, zoals ‘klanten vinden het prettiger om te bellen’. Ook beweren deze bedrijven ze dat ze nooit klachten krijgen over opzeggen.

Verplicht

Volgens de Wet van Dam moeten consumenten een overeenkomst op dezelfde manier kunnen opzeggen als waarop die is afgesloten. Een online afgesloten abonnement moet dus ook online beëindigd kunnen worden. Helaas zegt de wet zegt niets over hoe duidelijk die optie aangeboden moet worden.

De Consumentenbond adviseert consumenten om per e-mail op te zeggen, ook als die mogelijkheid niet actief wordt aangeboden.

