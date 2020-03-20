Prijsstijgingen van hygiënemiddelen op marktplaatsen

Op Bol.com zag de Consumentenbond prijzen van €9 voor een klein flesje handgel (100 ml) en €35 voor een grote fles (500 ml). Op Amazon.nl lopen de prijzen zelfs op tot €50 voor een klein flesje. De prijzen voor een klein flesje handgel liggen normaal tussen €1 en €3 en van een grote fles rond de €5.

Ook de prijzen van antibacteriële handzeep van bijvoorbeeld Dettol en Uni Cura gaan op verkoopplatforms meerdere malen over de kop. Verkopers bieden ze op Marktplaats aan voor €10 euro per fles terwijl de normale prijs rond de €3 ligt.

Bij reguliere drogisterijen en supermarkten zijn de prijzen meestal gelijk gebleven. Alleen de kleine flesjes handgel werden 25% duurder bij Kruidvat en Trekpleister (nu €0,99) en Hema (nu €1,25).

Trap er niet in

Er is op dit moment schaarste aan veel hygiënische producten door hamsteren. De Consumentenbond adviseert consumenten om toch niet op de dure ‘aanbiedingen’ op markplaatsen in te gaan.

Binnenkort zullen deze producten waarschijnlijk weer leverbaar zijn in supermarkten en drogisterijen voor normale prijzen.