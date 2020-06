Rechtbank: Achmea verrijkte zich ongerechtvaardigd

Nieuws|Achmea heeft zich schuldig gemaakt aan onrechtmatige verrijking. Dat stelt de rechtbank Gelderland in een collectieve procedure die door de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl was aangespannen. Achmea heeft klanten met een woekerpolis onvoldoende geïnformeerd over en gewaarschuwd voor het 'hefboom- en inteereffect'. De hierdoor geleden schade moet Achmea compenseren.

Bij het hefboom- en inteereffect bestaat de kans dat een beleggingsverzekering minder in plaats van meer waard wordt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de (hoge) premie van de overlijdensrisicoverzekering (orv). Achmea verzuimde haar klanten hierover te informeren. Ook zei de verzekeraar niets over de hoogte van de orv-premie.

Omdat consumenten niet expliciet hadden ingestemd met die premie, moet Achmea de hierdoor geleden schade vergoeden en de teveel betaalde premies terugbetalen.

Mooie uitspraak

Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl: ‘Dit is een hele mooie uitspraak waarbij de rechter belangrijke onderdelen van onze vordering heeft toegewezen. Klanten moeten worden gewaarschuwd voor bijzondere risico’s en teveel betaalde kosten moeten worden terugbetaald.’

Teleurstellend

Ook de Consumentenbond is blij met de uitspraak, maar vindt het wel jammer dat niet alle eisen zijn toegewezen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We hebben aangevoerd dat er diverse kosten ten onrechte in rekening zijn gebracht, omdat klanten hier geen expliciete toestemming voor hadden gegeven. Helaas ging de rechter daar niet in mee. Het geven van voorbeeldkapitalen waarin die kosten verwerkt waren, was volgens de rechter voldoende. Dat is teleurstellend. We overwegen hiertegen in hoger beroep te gaan.'

Aanmelden

Achmea verkocht 800.000 woekerpolissen van met name Avéro, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO, Woonfonds en Rabo bank. Consumenten met een woekerpolis kunnen zich nog steeds aanmelden bij de Consumentenbond Claimservice, Consumentenclaim, Vereniging Woekerpolis of Stichting woekerpolisproces.

De volledige uitspraak is te lezen op Rechtspraak.nl

