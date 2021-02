Betaal niet voor onterechte incasso’s Travelance

Nieuws|De Consumentenbond ontvangt de laatste weken veel klachten over Travelance. Volgens klagers doet de vakantiebemiddelaar telefonisch een onduidelijk aanbod, waarna onverwacht een rekening volgt. De Consumentenbond raadt aan om niet te betalen.

Consumenten klagen dat Travelance ze telefonisch benadert. Dit naar aanleiding van een enquête die ze ingevuld zouden hebben of onder het voorwendsel dat ze een vakantie hebben gewonnen. Na deze introductie volgt een onduidelijk aanbod en de belofte om per mail meer informatie te sturen.

Maar veel gedupeerden zeggen dat ze die mail nooit hebben ontvangen. Wel krijgen ze vervolgens een rekening variërend tussen de €99 en €149 euro van Scorpion. Dit bedrijf is ingeschakeld door Travelance.

Aanmaningen en incassobureau

Volgens Travelance en Scorpion zitten consumenten vast aan de overeenkomst omdat ze niet binnen 14 dagen hebben geannuleerd. Consumenten die weigeren de rekening te betalen worden door het bedrijf en door incassobureau Onsolution onder druk gezet. Onder andere door herhaaldelijk aanmaningen te sturen.

Betaal niet

De Consumentenbond adviseert dringend om niet te betalen. Volgens de Consumentenbond is er geen enkele betalingsverplichting, omdat het bedrijf onvoldoende informatie verstrekt over de inhoud van het aanbod.

Bovendien heeft de Consumentenbond ernstige twijfels over het product dat Travelance aanbiedt. Op de site van het bedrijf staat alleen wat algemene informatie. Weinig informatie over de identiteit en het adres van de onderneming. Ook is onduidelijk hoe het boekingssysteem werkt. Een aantal gedupeerden die wel betaald hebben laat weten dat ze de beloofde voucher niet hebben gekregen.

Misleidende verkooptrucs

De Consumentenbond krijgt vaker meldingen over dit soort misleidende verkooptrucs. Hier niet voor betalen is één van de belangrijkste manieren om deze praktijken te stoppen. De Consumentenbond heeft zijn bevindingen met de Autoriteit Consument & Markt gedeeld.