Brief van een incassobureau ontvangen

Heb je een rekening niet of niet op tijd betaald? Dan kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen. Het incassobureau zal namens de schuldeiser (de leverancier) het bedrag proberen te innen.

Het incassobureau brengt daarvoor kosten in rekening. Je bent dus meer geld kwijt dan alleen het oorspronkelijke bedrag.

Maar incassokosten mogen pas in rekening worden gebracht als de schuldeiser je eerst een aanmaningsbrief stuurt. De schuldeiser moet je een betalingstermijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen. Betaal je dan nog niet, dan mogen incassokosten in rekening worden gebracht.

De hoogte van de incassokosten is wettelijk aan een maximum gebonden. Bekijk het overzicht van de incassokosten.

Wat kun je doen?

Ben je het er niet mee eens? Check eerst of de rekening klopt. Ben je het niet eens met de rekening? Laat dit dan zo snel mogelijk schriftelijk weten aan het incassobureau of de deurwaarder. Misschien heb je de rekening al betaald. Of heb je nooit iets besteld bij de schuldeiser of het bedrag klopt niet.

Klopt de rekening wel, maar kun je die niet betalen? Kijk dan of je een betalingsregeling kunt treffen met het incassobureau. Op de website van het Nibud vind je informatie wat je kunt doen bij betalingsachterstanden.

Sommige incassobureaus dreigen met een dagvaarding voor de rechter of beslag op je bankrekening, loon of spullen. Maar dat soort maatregelen mag een incassobureau helemaal niet nemen. Alleen een (gerechts)deurwaarder kan een dagvaarding sturen of met toestemming van de rechter beslag leggen.

Weet je zeker dat de rekening niet klopt. Laat je dan niet bang maken en houd voet bij stuk!

Lees ook: