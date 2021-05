Datingplatforms te nieuwsgierig en niet altijd veilig

Nieuws|Datingplatforms eisen soms dat hun klanten wel erg veel van zichzelf prijsgeven. En dat levert risico’s op, want de beveiliging van de platforms is niet altijd in orde. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond onderwierp de apps en websites van 12 platforms aan de Privacymeter.

Inner Circle, Pepper en Relatieplanet bleken hun beveiliging niet op orde te hebben. Bij alledrie kunnen hackers door middel van een zogenoemde ‘brute force attack’ eindeloos wachtwoorden of gebruikersnamen blijven raden. Dat is een risico, want consumenten gebruiken vaak op verschillende plekken hetzelfde wachtwoord. Op die manier kunnen kwaadwillenden toegang krijgen tot soms zeer persoonlijke informatie.

Nieuwsgierig

Dat consumenten zeer veel informatie prijsgeven, blijkt wel uit de vragen die de platforms aan hun gebruikers stellen. Zo zijn consumenten bij e-Matching verplicht hun gewicht, lengte, opleiding, levensbeschouwing en zelfs hun kinderwens op te geven. Bij de laatste vraag kunnen ze nog wel kiezen voor de optie ‘weet ik (nog) niet’.

En Facebook Dating biedt gebruikers de optie om gegevens vanuit het Facebookprofiel op te nemen. Hierdoor delen gebruikers onbewust misschien meer informatie met onbekenden dan ze eigenlijk zouden willen.

Privacy

Ook op privacygebied valt nog wel het een en ander op de apps aan te merken. Zo delen Badoo, Bumble, Happn en Inner Circle gegevens van gebruikers met advertentienetwerken zonder dat ze hier (op de juiste manier) toestemming voor hebben gevraagd.

De Consumentenbond heeft alle platforms met verbeterpunten aangesproken. Inner Circle, Pepper en Relatieplanet hebben in een reactie laten weten de kwetsbaarheden in hun apps aan te passen. Ook andere datingdiensten beloven problemen op te lossen. Badoo en Bumble reageerden niet.