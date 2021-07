Kloof tussen autopremie en schadelast groeit

Schadelast gedaald

De schadelast daalde van €3077 miljoen in 2016 naar €2917 miljoen in 2020 (-5%), Tegelijkertijd stegen de premie-inkomsten in dezelfde periode van €3902 miljoen naar €4692 miljoen (+17%).

Zelfs na een coronajaar waarin beduidend minder schade werd gereden, verhogen de meeste verzekeraars in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw hun premies. De kloof tussen oplopende premies en teruglopende schades steeg van 1,4 miljard euro in 2019 naar 1,8 miljard euro in 2020.

Scheefgroei

De Consumentenbond bekeek de totale premies voor autoschadeverzekeringen en de schadelast voor de verzekeraars vanaf 2017 tot nu.

Jaartal Premie Jaartal Schadelast 2017 +3% 2017 - 3% 2018 +27% 2018 +1% 2019 +5% 2019 +4% 2020 +3% 2020 -7% 2021 +9% 2021 -17%

Terugbetalen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het lijkt erop dat de verzekeraars onnodig veel geld oppotten. En als dat zo is, dan vinden wij dat die verzekeraars de teveel ontvangen premies moeten terugbetalen aan hun klanten. En anders moeten ze een flinke premiedaling in 2022 doorvoeren.’