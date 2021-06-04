Autohandelaren misleiden met ex-BTW prijzen

Op de site Autoscout24 biedt een Bovag-bedrijf een Hyundai Kona aan voor €26.945. In werkelijkheid kost de auto ruim €32.600, inclusief 21% BTW. Op Marktplaats adverteert een Bovag-lid met een Peugeot e-208 voor €27.900. Ex-BTW. De werkelijke prijs is €33.759. En op de site van de ANWB staat een Tesla Model 3 die ruim €9000 meer kost dan de geadverteerde €42.950.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Deze advertenties zijn gericht op particuliere kopers en dan is het wettelijk verplicht de prijzen inclusief BTW te vermelden. De enige reden voor de autobedrijven om te adverteren zonder BTW, is dat de advertentie gunstig naar boven komt in de zoekresultaten.'

Autoscout 24 en Marktplaats

De Consumentenbond onderzocht online advertenties voor 3 merken gebruikte elektrische auto's: Hyundai Kona, Tesla Model 3 en Peugeot e-208. Daarvoor werden maximaal de bovenste 10 advertenties bekeken op de websites Autoscout24, Autotrack, Marktplaats, ViaBovag en ANWB. De meeste misleidende advertenties stonden op Autoscout24 en Marktplaats. Op viaBovag ging het het vaakst goed, maar dat betekent niet dat alle Bovag-leden zich aan de regels houden. Op andere sites adverteerden deze namelijk wel met ex-BTW prijzen.

Subsidie alvast verrekend

De onderzoekers zagen ook een andere truc om auto's goedkoper te laten lijken. Daarbij verrekent de dealer alvast de mogelijke overheidssubsidie voor elektrische auto's (€2000) in de advertentieprijs. Maar subsidie moet de eigenaar wél nog zelf aanvragen, nadat hij de auto heeft gekocht.