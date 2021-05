Laagsteprijsgarantie meestal onzin

Nieuws|De laagsteprijsgarantie, waarmee veel winkels schermen, is meestal onzin. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek. De garanties kennen te veel beperkingen of voorwaarden of zijn ronduit onwaar.

De Consumentenbond toetste de laagsteprijsgaranties van onder andere reisorganisaties, elektronicazaken en supermarkten. In alle branches blijkt de laagsteprijsgarantie populair. Zo claimen maar liefst 8 supermarktketens de allergoedkoopste te zijn. Ten onrechte, want uit de jaarlijkse prijspeiling van de Consumentenbond blijkt dat geen enkele supermarkt over de hele linie het goedkoopst is.

Bovendien bedienen de supermarkten zich van trucjes op hun claims te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar verouderde prijsonderzoeken van de Consumentenbond.

Beperkingen

Ook alle grote reisorganisaties garanderen de laagste prijs. Maar voor die garantie blijken veel beperkingen te gelden. Zo zijn alle aanbiedingen uitgesloten. En dat zijn er nogal wat, want reisaanbieders werken veel met aanbiedingen. Bij Sunweb is dat bijvoorbeeld 66% van het aanbod.

Verder sluit Corendon reizen in vakantieperioden uit. Sunweb doet hetzelfde voor wintersportreizen en losse vliegtickets. En TUI sluit reizen met Transavia-vluchten uit van garantie net als reizen die binnen 2 maanden voor vertrek worden geboekt.

Onzinnig of onwaar

Sommige bedrijven gaan nog een (flinke) stap verder. Zoals Kamera-Express. Dat bedrijf sluit niet alleen acties uit, het eist ook nog eens dat concurrenten een stenen winkel hebben én aangesloten zijn bij Thuiswinkel Waarborg, een keurmerk voor webwinkels. Daarmee beperkt de winkel zijn laagsteprijsgarantie zo ver dat die claim onzinnig is.

De laagsteprijsgarantie van Babydump is zelfs ronduit gelogen. Als de onderzoekers een autostoeltje ergens anders goedkoper vinden, weigert het bedrijf de prijs op de site aan te passen.

Aanpassingen

De Consumentenbond wil dat bedrijven stoppen met het gebruik van laagsteprijsgaranties en heeft de bevindingen van het onderzoek gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt.

In een reactie op het onderzoek zegde een aantal bedrijven wijzigingen toe. Zo beloofden Dirk van den Broek en Hoogvliet te stoppen met de onterechte verwijzingen naar verouderde prijspeilingen. Corendon schrapt het reizen in vakantieperiodes en de aanbiedingen als beperkende voorwaarden. En Sunweb stopt helemaal met zijn laagsteprijsgarantie.