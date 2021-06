Laagste prijsgarantie: in jouw voordeel?

Bij een winkel met een laagste prijsgarantie betaal je niet altijd de laagste prijs voor je boodschappen, elektronica, klusmateriaal of vakantie. Zo'n garantie is vaak oneerlijk en onzinnig.

Onzinreclames

Veel bedrijven beloven je de laagste prijs. Dat doen ze door te adverteren met een laagste prijsgarantie. Daarmee garandeert de winkelier dat je daar het minst betaalt voor een product of dienst.

Vooral supermarkten, webwinkels en reisbedrijven doen dat. Zo'n garantie betekent niet dat je bij dat bedrijf de laagste prijs betaalt. Daarom noemt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder, laagste prijsgaranties als onzinacties. Ook de Reclamecode Commissie oordeelde meermaals dat een laagste prijsgarantie een oneerlijke manier van reclame maken is.

Veel haken en ogen

Laagste prijsgaranties kunnen onzinnig of oneerlijk zijn vanwege de haken en ogen. Of beter: vanwege de vele uitsluitingen.

Een concurrerend bedrijf is misschien goedkoper, maar allerlei kleine lettertjes sluiten juist die bedrijven uit van de prijsgarantie.

De garantie geldt soms alleen voor een beperkt aantal producten.

De garantie geldt alleen voor concurrenten met een specifiek keurmerk.

De garantie geldt niet bij aanbiedingen of bij door fabrikant voorgestelde adviesprijzen.

Die drempels en uitzonderingen zijn vaak weggestopt. Zo maken ze een prijsgarantie al gauw oneerlijk.

Supermarkt met de laagste prijs

Meerdere supermarktketens garanderen je de laagste prijs. Onder andere:

Hoogvliet

Jan Linders

Jumbo

Nettorama

Plus

Vomar

Goedkope huismerken Hoeveel kun je bij jouw supermarkt besparen met huismerken? We rekenden uit hoeveel je bespaart als je huismerken koopt in plaats van A-merken.

Ook supermarkten hanteren veel kleine lettertjes. Zo geldt de garantie vaak alleen in vergelijking met andere supermarkten in de buurt. Aanbiedingen zijn soms uitgesloten en de garantie geldt soms alleen in vergelijking met een beperkt aantal concurrenten.

Gratis boodschappen

Los van alle haken en ogen is de kans groot dat een supermarkt zijn laagste prijsgarantie niet waarmaakt. Kun je dat bewijzen, bijvoorbeeld met een kassabon of folder van de concurrent? Dan beloven veel supermarkten hun prijzen aan te passen. En van Jan Linders, Jumbo, Nettorama & Picnic krijg je het product dan eenmaal gratis mee. Dat is een vriendelijk gebaar. Vooral bij duurdere producten, zoals wasmiddel, olijfolie of crèmes is dat mooi meegenomen.

Pakketreizen en hotelkamers

Naast webwinkels, woonwinkels, bouwmarkten en supermarkten hanteren ook veel reisbedrijven een laagste prijsgarantie. Van de grote reisorganisaties doen Corendon en TUI dat. Hoewel die beloven het prijsverschil met een bonus tot €50 te betalen, gelden ook daar beperkingen. En veel hotelketens beloven van alles maar komen hun prijsbelofte niet na.

