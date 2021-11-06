Lousewies van der Laan nieuwe voorzitter Consumentenbond

De Raad van Toezicht (RvT) vindt dat de kennis en ervaring van de voormalige D66 politica uitstekend aansluit bij de Consumentenbond. Met haar benoeming wil de RvT de diversiteit binnen de raad vergroten en de kennis over jongere doelgroepen uitbreiden.

Lousewies van der Laan (1966) is directeur van Transparency International Nederland, de Nederlandse afdeling van de wereldwijde anti-corruptie NGO. Ze is een ervaren manager, toezichthouder en bestuurder op nationaal en Europees niveau. De Consumentenbond kijkt er naar uit om samen met Lousewies van der Laan te werken aan de toekomst van de organisatie.

Cadeau voor minima Hilversum

Voor scheidend voorzitter Pieter Broertjes heeft de Consumentenbond een bijzonder cadeau. Broertjes is burgemeester van Hilversum en krijgt voor alle minima in zijn stad een gratis jaarlidmaatschap van de Consumentenbond.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Onze achterban bestaat over het algemeen niet uit minima, terwijl we die groep veel te bieden hebben in de vorm van vergelijkers, collectieven en tests. Dat helpt immers bij geld besparen. Met dit cadeau brengen we twee grote liefdes van Broertjes, de Consumentenbond en Hilversum, bij elkaar.’