Omslag nodig van nieuw kabinet: ‘consumenten op eerste plaats'

Nieuws|Het nieuwe kabinet moet stevig beleid maken om de rechten van consumenten te verbeteren. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan de informateur. Hiervoor is een omslag nodig ten opzichte van het beleid van vorige kabinetten.

Vorige kabinetten vertrouwden te veel op marktwerking voor de aanpak van grote maatschappelijke problemen. Daarbij werden zelfregulering en convenanten ingezet zonder duidelijk afrekenbare regels. Dat beleid heeft op veel fronten gefaald. Fabrikanten worden bijvoorbeeld nauwelijks aangepakt als ze zich schuldig maken aan greenwashing of kinderen verleiden met marketing voor ongezond voedsel.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Bij voeding zie je bijvoorbeeld dat farikanten er al jaren niet in slagen om hun producten gezonder te maken. Alle gemaakte afspraken en getekende convenanten ten spijt. Er zit nog steeds te veel zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen. Het wordt tijd dat de overheid de regie neemt. Daarom vragen we het nieuwe kabinet om stevige en eenduidige wetgeving. Daarmee zet het echt het consumentenbelang én de volksgezondheid voorop. Consumenten hebben recht op een gezonde leefomgeving.’

Meer capaciteit toezichthouders

Toezichthouders hebben ook een belangrijke rol bij de bescherming van consumentenrechten. Zij kunnen ingrijpen als bedrijven regels overtreden en consumenten schaden. Maar een aantal toezichthouders is onvoldoende toegerust hiervoor. Molenaar: 'Met name de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maar ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben veel te weinig middelen en menskracht om hun taak fatsoenlijk uit te kunnen voeren. Daardoor trekken consumenten aan het kortste eind bij bijvoorbeeld privacyschending of productveiligheid. Verbeteren van de capaciteit moet voor een volgend kabinet prioriteit zijn.’

Verduurzaming van consumptie

De Consumentenbond stelt verder in zijn brief (pdf) dat de overheid consumenten veel meer moet bijstaan als het gaat om verduurzaming. Uit onderzoek blijkt dat consumenten wel willen verduurzamen, maar de regels te ingewikkeld en de kosten te hoog vinden. Molenaar: 'Het komend kabinet moet consumenten een serieuze handreiking doen. Bijvoorbeeld door hen financieel fors te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woningen. Maar óók door een eerlijkere verdeling van de kosten. Daarvoor moet de energiebelasting op de schop. Consumenten betalen nu bijna 130 keer meer energiebelasting over hun elektriciteitsverbruik dan (vervuilende) grootverbruikers. Dat is oneerlijk en moet echt anders.'