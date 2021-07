Philips maakt stofzuigers weer onzuiniger

Van de 16 Philips stofzuigers kwamen er 12 eerder op de markt met een motorvermogen van 650 watt en 4 met een vermogen van 750 watt. Nu hebben al deze stofzuigers een vermogen van 900 watt. Voor consumenten is dat verschil nauwelijks te achterhalen, omdat een energielabel ontbreekt.

Streep door energielabel

Tot 2019 kon je aan het energielabel op een stofzuiger zien hoeveel stroom het apparaat gebruikte. Maar ook hoe goed de stofzuiger stof opzoog, hoeveel stof hij uitstootte en hoeveel lawaai hij maakte. Het stroomverbruik werd uitgedrukt in een tabel van rode D (onzuinig) tot groene A+++ (zuinig).

Eind 2018 haalde het Europese Hof een streep door het label omdat de tests die eraan ten grondslag lagen, niet voldeden. De Europese Commissie moet de tests aanpassen of de wet wijzigen. Tot die tijd staan er geen energielabels op stofzuigers.

Maatschappelijk niet uit te leggen

Philips lijkt deze situatie te hebben aangegrepen om het stroomverbruik van zijn stofzuigers weer op te voeren. Was het label er wél, dan zouden de Philips-stofzuigers in een lagere klasse terechtkomen dan hun voorgangers.

'Dit is helemaal tegen de geest van de tijd in' zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘We doen allemaal verschrikkelijk ons best om energie te besparen en milieubewust bezig te zijn, en dan voert Philips stiekem zijn stofzuigers op. Dat is maatschappelijk niet uit te leggen en bovendien onnodig. Uit onze tests blijkt dat de best scorende apparaten een veel lager vermogen hebben. De Beste uit de Test, een stofzuiger van AEG, heeft zelfs maar een vermogen van 550 watt.'

Met het energielabel wil Europa fabrikanten stimuleren zuinigere en efficiëntere apparaten te maken. Sinds de invoering van het label in 2014, daalden de wattages van veel stofzuigers flink, naar zo’n 600 tot 700 watt.