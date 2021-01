Ruim kwart consumenten kiest groene stroom van écht duurzame leveranciers

Nieuws|Steeds meer gebruikers van groene stroom vinden het belangrijk dat hun leverancier op álle vlakken een duurzaam beleid voert. 28% van de consumenten kiest op dit moment voor een leverancier die een 8 of hoger scoort in het duurzaamheidsonderzoek van de Consumentenbond.

In 2020 was groene stroom en een duurzame energieleverancier voor 21% van de consumenten een belangrijke reden om te wisselen van aanbieder. In 2019 was dat nog 17%. Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt.

Duurzaamheidsonderzoek

Voor consumenten is het vaak moeilijk te achterhalen of hun energie wel echt duurzaam is. De Consumentenbond helpt daarbij door jaarlijks stroomleveranciers te beoordelen op inkoop en levering van stroom, maar ook op investeringsbeleid. Daaruit rolt een duurzaamheidscijfer.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Levert een bedrijf groene stroom, maar investeert het tegelijkertijd volop in fossiele brandstof, dan is dat terug te zien in een lagere beoordeling.’

Zekergroen Energiecollectief

Op basis van de resultaten in het duurzaamheidsonderzoek startten de Consumentenbond en Natuur & Milieu in 2020 het Zekergroen Energiecollectief. Aan dit collectief mogen alleen leveranciers meedoen die minimaal een 8 scoren in het meest recente duurzaamheidsonderzoek.

Molenaar: ‘We spelen hiermee in op de behoefte van consumenten aan een voordelig energiecontract dat gegarandeerd groen is.’

De leveranciers bieden in een veiling 3-jarig energiecontracten aan tegen een scherp tarief. Deelnemers aan het Zekergroen Energiecollectief kunnen vervolgens beslissen of zij het bod van de winnaar van de veiling accepteren. Bij het eerste Zekergroen Energiecollectief bespaarden consumenten gemiddelde €900 in 3 jaar.

Het tweede Zekergroen Energiecollectief is inmiddels gestart. Consumenten kunnen zich hiervoor tot 16 februari 2021 vrijblijvend inschrijven.